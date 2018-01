Rostock (ots) -



Jetzt gibt es die Möglichkeit, AIDAnova noch vor der Jungfernfahrt zu erleben. Am 15. November 2018 wird AIDA Cruises den ersten Neubau einer neuen Schiffsgeneration von der Meyer Werft übernehmen. Noch vor der Jungfernfahrt von AIDAnova, die vom 2. Dezember 2018 von Hamburg aus in Richtung Kanaren führt, können Gäste auf exklusiven Vor-Premieren das neue Flaggschiff erleben.



Die Kurzreisen sind ab dem 1. Februar 2018 um 10:00 Uhr buchbar. Die erste 4-tägige Reise beginnt direkt nach der feierlichen Schiffsübergabe in Bremerhaven am 15. November 2018 und führt über Oslo nach Hamburg. Hier wird AIDAnova am 19. November 2018 zum ersten Mal erwartet. Weitere Kurzreisen starten ebenfalls ab Hamburg und führen wahlweise nach Rotterdam oder Oslo.



Das erste LNG-Kreuzfahrtschiff



Als erstes Kreuzfahrtschiff der Welt kann AIDAnova zu 100 Prozent mit umweltschonendem Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden. Die Emission von Stickoxiden verringert sich dadurch um bis zu 80 Prozent, die CO²-Emissionen um weitere 20 Prozent.



Weitere Informationen zu AIDAnova:



Erlebniswelten vom Bug bis zum Heck



Das Four Elements versprüht richtiges Dschungelfeeling. Inmitten der üppigen Vegetation kann man über Baumwipfel klettern oder in gemütlichen Kuschelmuscheln träumen. Erstmals gibt es sogar drei Wasserrutschen an Bord.



Erlebnis und Kulinarik verschmelzen im neuen Restaurant Time Machine: Hier betreten Gäste eine Welt voller Wunder, Verrücktheiten und Überraschungen. Bei einer fantastischen Dinner-Zeitreise verschwimmen Geschichte und Zukunft, Realität und Fantasie, Entertainment und Genuss auf magische Weise. Alles dreht und bewegt sich, Kellner werden zu Zauberern und servieren ein köstliches Menü in drei Gängen.



Erholung für die Seele auf jedem Quadratzentimeter



Der Body & Soul Organic Spa auf AIDAnova bietet auf 3500 Quadratmetern mehr als 80 der schönsten Treatments aus aller Welt an. Für das besondere Wellnesserlebnis zu Zweit gibt es erstmals zwei private Sonnen-Outdoorinseln. Ganz neu an Bord ist ein Sport-Außenbereich mit Ausdauergeräten und Trainingsflächen fuÌ^r Morning-Yoga, Pilates und vielem mehr.



Im Beach Club geht der Sommer nie zu Ende. Das lichtdurchflutete, karibisch warme Paradies wird von einem Foliendom geschützt, der Sonne und Urlaubsbräune hinein, Wind und Regen aber draußen lässt. Zu den vielen Highlights an Bord zählen auch die 20 verschiedenen Kabinenvarianten. Die neue Penthouse Suite erstreckt sich auf 73 Quadratmeter verteilt auf zwei lichtdurchfluteten Decks. Spektakuläre Ausblicke bieten sich durch die Panoramascheiben und vom 20 Quadratmeter großen Sonnendeck.



Für Familien gibt es erstmals die Verandakabinen Deluxe auf Deck 15, 16 und 17 mit extraviel Platz, ganz nah am Four Elements und Kids Club. Die Suiten mit separatem Schlafzimmer und einem begehbaren Kleiderschrank bieten Platz für bis zu fünf Personen. Neu sind ebenfalls die Junior-Suiten mit lichtdurchflutetem Wintergarten. Die neuen gemütlichen Einzelkabinen gibt es als Innenkabine oder sogar mit Balkon.



Genießen für Fortgeschrittene: Kulinarische Vielfalt an Bord



Mit insgesamt 17 Restaurants bietet AIDAnova eine noch nie dagewesene kulinarische Vielfalt. Beliebte Klassiker werden um neue Trends aus aller Welt ergänzt. So zum Beispiel die Street Food Meile. Bei "Brot & Stulle" bekommen Gäste leckere belegte Baguettes und Brötchen und an der "Scharfen Ecke" die beste Currywurst der Weltmeere. Oder wie wär's mit Döner? Die Street Food Meile hat fast rund um die Uhr geöffnet und ist jetzt schon kultverdächtig.



Weltklasse-Entertainment auf See



Das Weltklasse-Entertainment von AIDA Cruises wird um neue Formate bereichert, die den Gast noch stärker integrieren. Überraschende und außergewöhnliche Entertainmentangebote, exklusiv von und für AIDA produziert, sorgen für Unterhaltung.



Wer bei Neil Young glasige Augen bekommt und bei den Rolling Stones oder den Kings of Leon im Auto lauter dreht, wird die neue Rock Box Bar lieben. In uriger Pub-Atmosphäre genießen die Fans Live-Musik vom Feinsten. Wer sich traut, kann beim Karaoke selbst zum Star werden oder beim Rock-Quiz sein Fanwissen unter Beweis stellen.



Die Reisen von AIDAnova sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar. Mehr Informationen und Videos auf www.aida.de/genaumeinurlaub.



