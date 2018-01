GENF (dpa-AFX) - Am Himmel über der Schweiz wird es für die Flugzeuge enger. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Instrumentenflüge um 3,2 Prozent auf 1,2 Millionen, wie die Schweizer Flugsicherung Skyguide am Mittwoch mitteilte. Mehr als 750 000 Jets flogen dabei über die Schweiz, ohne zu landen. Besonders am 8. September 2017 hatte die Flugsicherung alle Hände voll zu tun. Mit 4253 Flügen wurde laut Skyguide ein Tagesrekord aufgestellt. Der Himmel über der Schweiz ist der am dichtesten beflogene Luftraum Europas.

Skyguide ist mit 1500 Mitarbeitern verantwortlich für die Abwicklung der Flüge in der Schweiz und im angrenzenden Luftraum. Laut Internationaler Fernmeldeunion (ITU) sind weltweit im Durchschnitt zu jedem beliebigen Zeitpunkt gleichzeitig etwa 59 000 Flugzeuge in der Luft./mrd/DP/das

AXC0176 2018-01-31/12:08