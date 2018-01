Bonn - Heute Abend endet die erste geldpolitische Sitzung des FOMC der US-Notenbank in diesem Jahr, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem der US-Leitzins erst im Dezember auf 1,25 bis 1,50% angehoben worden sei, dürfte dieses Niveau nun bestätigt werden. Die Sitzung werde letztmalig von Janet Yellen geleitet, deren Amtszeit als FED-Präsidentin am 3. Februar ende. Dann übernehme Jerome Powell das Ruder. Die Analysten würden davon ausgehen, dass er gleich im Anschluss an die erste, von ihm geleitete FOMC-Sitzung im März die nächste US-Leitzinserhöhung verkünden und begründen dürfe. (31.01.2018/alc/a/a)

