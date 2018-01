Paris - Zum 18. Januar 2018 hat Selina Piening die Position des Head of Sales in Deutschland und Österreich übernommen, so Edmond de Rothschild Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Selina Piening ist seit der Eröffnung der deutschen Niederlassung in Frankfurt im Jahr 2011 für Edmond de Rothschild Asset Management als Direktorin Third Party Distribution für die Regionen Deutschland und Österreich tätig. Als Head of Sales ist sie künftig für die Ausweitung der Präsenz des französischen Asset Managers unter institutionellen Investoren und der Third Party Distribution in diesen beiden Ländern verantwortlich. Dabei soll insbesondere das vielfältige und auf starken Überzeugungen basierende Asset Management Angebot herausgestellt werden.

