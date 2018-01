Frankfurt - Nach Erreichen eines neuen Allzeithochs vor genau einer Woche bei 13.596,89 Punkten ist dem DAX die Puste ausgegangen, am Dienstagmittag notierte der Index bei 13.258 Zählern, so die Deutsche Börse AG."Die Stimmung ist jetzt etwas verhaltener", erkläre Carsten Schröder von der Commerzbank. "Das liegt auch an den steigenden Zinsen." Sowohl in Europa als auch in den USA würden die Zinsen anziehen und auf den Aktienmärkten lasten: Zehnjährige Bundesanleihen würden mittlerweile wieder 0,68 Prozent abwerfen, im Tief 2016 habe die Rendite im Negativbereich gelegen.

