Die Berichtssaison ist auch in Deutschland angelaufen. Mit SAP. Die enttäuscht haben. Aber mehr versprechen für 2018. Was genau, Vivien Sparenberg von Vontobel? Die letzte Quartalbilanz zeigte eine niedrigere operative Marge, sagte Vivien Sparenberg von Vontobel, das sei enttäuschend angekommen. Aber die Zuversicht gewinne die Oberhand für 2018: mit dem Cloudgeschäft und einer neuen, großen Übernahme. Was sagen Analysten, wie sind die Kursziele, nachdem die Aktie jüngst wieder ordentlich nachgegeben hat?