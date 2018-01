Unterschreiten sollten die Notierungen die um 17 US-Dollar verlaufende Trendgerade der vorherigen Tiefs nicht, um die ansteigende Tendenz beibehalten zu können. Auch die zuletzt erreichten Tiefs reichten bis 17,05 US-Dollar, so dass dieser Bereich zur Absicherung einer Position verwendet werden könnte. Denn unsere Mitte Dezember erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN SC79M4 auf einen steigenden Silberpreis zu setzen, befindet sich weiterhin im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,59 Euro und liegt mit 34 Prozent im Plus. Seit unserem letzten Update vor zwei Wochen tendierte die Position ebenso wie der Silberpreis weiterhin zur Seite. Wer seinen Gewinn noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...