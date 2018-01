Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung erwartet im laufenden Jahr deutlich mehr Wirtschaftswachstum als bisher vorhergesagt. Im aktuellen Jahreswirtschaftsbericht prognostiziert sie einen inflationsbereinigten Anstieg der Wirtschaftsleistung (BIP) um 2,4 Prozent. Im Herbst vergangenen Jahre hatte die Schätzung noch auf plus 1,9 Prozent gelautet.

"Besonders erfreulich ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt", erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernd Westphal. Demnach erwartet die Regierung, dass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf voraussichtlich 5,3 Prozent sinkt und damit auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Etwa eine halbe Million neue Stellen werden entstehen. Im vergangenen Jahr lag die Arbeitslosenquote im Schnitt bei 5,7 Prozent. "Die guten Perspektiven am Arbeitsmarkt und die expandierenden real verfügbaren Einkommen werden bei den privaten Haushalten die Konsumausgaben erhöhen", meinte Westphal.

Die Konjunkturexperten des Wirtschaftsministeriums gehen davon aus, dass die Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge und Anlagen um 5 Prozent zum Vorjahr erhöht werden. Im alten Jahr hatte das Plus nur 3,5 Prozent betragen. Die Exporte dürften nach 4,7 Prozent im Jahr 2017 in diesem Jahr um 5,3 Prozent klettern. Die Einfuhren werden laut der Prognose sogar um 5,8 Prozent anziehen und damit um 0,6 Punkte stärker als im abgelaufenen Jahr.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) wird den Bericht offiziell in den Mittagsstunden vorstellen. Vergangenes Jahr hatte die deutsche Wirtschaft um 2,2 Prozent zugelegt.

