Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 06/2018, EVT 01.02.18) verkündet Schauspieler Hardy Krüger jr., 49, dass er seiner Managerin Alice Rößler, 40, einen Heiratsantrag gemacht hat: "Worauf sollen wir denn warten?", schwärmt er.



Gleichzeitig muss er sich gerade mit einem aufdringlichen Fan herumschlagen, eine Stalkerin belästigt ihn. In GALA sagt er: "Sie bombardiert mich mit Nachrichten, Fotos und schlüpfrigen Videos auf meinem Telefon und schreibt auch Kommentare in meinen Blog. Das erste Mal tauchte sie vor einem Jahr auf und wollte ein Selfie mit mir machen." Am Montag hat Hardy Krüger jr. bei Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Frau erwirkt. "Alice und ich werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir stehen das zusammen durch", sagt er.



