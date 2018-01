FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2450 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halbes Cent höher als in der vergangenen Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2421 (Montag: 1,2379) Dollar festgesetzt.

Neue Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone konnten den Kurs des Euro am Vormittag nicht nennenswert bewegen. Im Januar hatte sich der Preisauftrieb im Währungsraum zwar abgeschwächt. Die Inflationsrate erreichte mit 1,3 Prozent den tiefsten Stand seit vergangenem Juli. Analysten hatten aber einen noch stärkeren Rückgang der Teuerung auf 1,2 Prozent erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die amerikanische Geldpolitik stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Analysten rechnen nicht mit einer Änderung des Leitzinses in den USA. Es wird die letzte Zinssitzung unter der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen sein./jkr/tos

ISIN EU0009652759

AXC0181 2018-01-31/12:27