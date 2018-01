Tiefer Einschnitt für Siemens: Chefaufseher Gerhard Cromme hat sich von dem Konzern verabschiedet. Die Erwartungen an den Nachfolger Jim Hagemann Snabe sind hoch. Er soll ein Gegengewicht zu Konzernchef Joe Kaeser bilden.

Gerhard Cromme ist kein Mensch, der zu Wehmut neigt. Viele wollen sich an diesem Tag persönlich von dem Siemens-Aufsichtsratschef verabschieden - auch die, die so manche Auseinandersetzung mit ihm ausgetragen haben. "Das Leben geht weiter", meint der hochgewachsene Manager fröhlich, "die Zukunft ist unwahrscheinlich spannend." Eine Bitte habe er aber noch, sagt Cromme schallend lachend: "Ich bitte um gnädiges Erinnern."

Die Hauptversammlung am Mittwoch war der letzte Tag Crommes als Aufsichtsratschef. Nach dem Aktionärstreffen soll Ex-SAP-Chef Jim Hagemann Snabe übernehmen. Es ist eine Zeitenwende bei Siemens. In seiner Abschiedsansprache spannte Cromme noch einmal den etwas größeren Bogen von der Schmiergeldaffäre 2006 bis heute. "Die damalige Krise war für Siemens gefährlich, sogar existenzgefährdend." Ein weiterer tiefer Einschnitt sei der Rückzug aus der Telekommunikation, in der man den Anschluss an das Internetzeitalter verpasste. "Das Unternehmen darf nie wieder einen Paradigmenwechsel unterschätzen oder versäumen."

Siemens habe immer versucht, aus den Problemen zu lernen, und sei heute gut für die Zukunft gerüstet. Ein paar persönliche Worte gab es dann doch noch. "Für mich geht eine aufregende Reise zu Ende", sagte Cromme. Für ihn sei es stets eine "Ehre gewesen, diesem faszinierenden Unternehmen zu dienen".

Siemens-Chef Joe Kaeser pries Cromme als "eine große Persönlichkeit der deutschen Wirtschaft". Er habe sich um Siemens verdient gemacht und das Unternehmen 15 ...

