Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Martin Brough in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie vor der Berichtssaison europäischer Versorger. Angesichts des Wertes der Beteiligung an Innogy erscheine der Rest des Geschäfts geradezu billig. Die RWE-Aktie sei zwar ein riskantes Investment, biete aber auch entsprechende Chancen./ag/ajx Datum der Analyse: 31.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0048 2018-01-31/12:32

ISIN: DE0007037129