Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (kurz: REA) bietet aktuell eine siebenjährige Anleihe 2018/25 in einem Volumen von bis zu 75 Millionen Euro an. Die Anleihe wird wie schon die vorherige Anleihe 2015/20 der Emittentin jährlich mit 3,75 Prozent verzinst. Seit Montag, den 29. Januar 2018, kann der neue Bond des Unternehmens gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat bei Ulrich Jehle und Jürgen Steinhauser, den Geschäftsführern der REA, nachgefragt.

Anleihen Finder: Hallo Herr Jehle, hallo Herr Steinhauser, die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH begibt einen Bond in Höhe von bis zu 75 Millionen Euro. Das sind satte 25 Millionen Euro mehr als beim ersten REA-Bond. In welche Projekte/Objekte soll das "frische Geld" fließen?

Ulrich Jehle: Die Vorgänger-Anleihe war sehr schnell platziert. Da lag es nahe, die neue Anleihe im Volumen aufzustocken - so können wir die nächsten attraktiven Projekte, die wir angehen wollen, auch durchführen. Wir bleiben aber auch mit dem neuen Bond unserem Segment "bezahlbarer Wohnraum" treu. Das ist unser Anspruch und nur in diesem Bereich wollen wir investieren - und sind dort ständig auf der Suche nach geeigneten Portfolios.

Anleihen Finder: Beim Kupon bleiben Sie sich ebenfalls treu. Für Anleger wird es erneut 3,75% p.a. geben. Welche Anleihe-Eckdaten haben sich im Vergleich zum ersten Bond, gerade auch mit Blick auf Covenants, geändert?

Jürgen Steinhauser: Wir haben uns dieses Mal für eine Laufzeit über 7 Jahre entschieden. Das erscheint uns sinnvoll, denn im Immobiliensektor, in dem wir unterwegs sind, denkt man in längeren Zeiträumen als beispielsweise in anderen Sektoren. Das ist ja auch logisch, denn der gesamte Prozess von der Suche nach attraktiven Objekten mit hohem Wertsteigerungspotenzial, über den Ankauf und die Neuausrichtung des Portfolios bis hin zur Abwicklung nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch.

Mit Blick auf die Covenants sind wir sehr konservativ unterwegs: Aufgrund unseres hohen Eigenkapitaleinsatzes gibt es keine außergewöhnlichen Financial Covenants.

"Eine Anleihe gibt uns ideale Entscheidungsspielräume"

Anleihen ...

