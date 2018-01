Hamburg (ots) - Isabell Horn ist das prominente Gesicht der neuen Social-Müttermarke "Mamiklub" von Gruner + Jahr. Auf www.facebook.com/mamiklub teilt die Schauspielerin und Moderatorin ihre Erfahrungen als junge Mama und will dabei vor allem eines sein: ehrlich und authentisch.



"Vor knapp einem Jahr kam meine Tochter Ella zur Welt. Gerade zu Beginn des Mamiseins hatte ich schnell genug davon, dass Mütter auf Instagram und Co. scheinbar immer perfekt sein müssen", sagt Isabell Horn. "Im 'Mamiklub' wollen wir deshalb Muttersein zeigen, wie es wirklich ist: Wahnsinnig schön - und manchmal auch wahnsinnig anstrengend." Isabell Horn ist als Schauspielerin unter anderem durch Serien wie "GZSZ" und "Alles was zählt" bekannt geworden.



Wie auf seinen anderen YouTube-, Facebook- und Instagram-Kanälen setzt VidClubs, die Social-Media-Unit von Gruner + Jahr, bei "Mamiklub mit Isabell Horn" vor allem auf Video-Content. Kindgerechte Rezepte, Do-it-yourself-Ideen und Mami-Hacks sollen Mütter dabei unterstützen, den Alltag mit Kind zu meistern. "Mamiklub" ergänzt dabei als neuer Spartenkanal die bestehenden Social-Video-Brands Club of Cooks, BakeClub, MealClub und Klub der Kerle - und hat in der ersten Testphase bereits rund 200.000 Fans überzeugt.



"Der 'Mamiklub' soll Müttern helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Statt dogmatischer Meinungen finden die Fans bei uns eine gute Freundin. Dafür können wir uns keine bessere Partnerin als Isabell Horn vorstellen", sagt Wiebke Nadzeika, Head of New Business bei VidClubs von Gruner + Jahr. "Dass sie bereits eine lebhafte Community mitbringt, in der viel über Mami-Themen diskutiert wird, zeigt uns, dass andere Mütter ihre Art sehr schätzen."



