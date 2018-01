--Nettoergebnis profitiert von Osram-Verkauf und Steuereffekt

--Gegenwind durch Wechselkurse schmälert Umsatz um 4 Prozentpunkte

--Operatives Ergebnis leidet unter schwachem Kraftwerksgeschäft

(NEU: Details, Aussagen aus der Pressekonferenz)

Von Olaf Ridder

MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens hat zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres operativ Federn gelassen und dabei wie erwartet unter einem schwachen Geschäft mit Kraftwerkstechnik gelitten. Die rückläufige Nachfrage belastete die Umsatzentwicklung, mehr noch aber das Ergebnis. Gegenwind kam auch vom starken Euro. Unter dem Strich profitierte der Konzern aber vom Verkauf der restlichen Osram-Aktien und der US-Steuerreform. Die Jahresziele bestätigte Siemens. Sehr starke Auftragseingänge deuten auf deutliches Wachstum in der Zukunft hin.

In den Monaten Oktober bis Dezember sank das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 14 Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro, wie der Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf Siemens die Erwartungen der Analysten. Die viel beachtete Umsatzrendite erreichte mit 11,0 Prozent bereits den Zielkorridor von 11 bis 12 Prozent. "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir gut in das neue Jahr gestartet sind", kommentierte Siemens-Chef Joe Kaeser die Zahlen.

Verantwortlich für den Gewinnrückgang war ein massiver Einbruch im Kraftwerksgeschäft sowie ein etwas schwächeres Abschneiden bei der vor dem Börsengang stehenden Medizintechnik. Dies konnte von einer starken Verbesserung im Zuggeschäft nicht aufgefangen werden.

Ordereingang steigt deutlich

Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro zu, wobei ein Teil des Wachstums mit einem fusionsbedingt starken Zuwachs bei Siemens Gamesa zu tun hat. Die anhaltende Dollar-Schwäche bremste das Wachstum allerdings um 4 Prozentpunkte. Wie im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres konnte Siemens in den ersten drei Monaten 2017/18 wieder mehr Aufträge einwerben. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte stieg der Auftragseingang um 7 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Mit 1,13 fiel die Book-to-bill-Ratio so hoch aus wie seit dem Kraftwerksgroßauftrag aus Ägypten von vor knapp zwei Jahren nicht mehr.

Unter dem Strich stieg der Siemens-Gewinn wegen eines Buchgewinns aus dem Verkauf der restlichen Aktien an der früheren Lichttechnik-Tochter Osram von 655 Millionen Euro und eines positiven Effekts von 437 Millionen Euro als Folge der US-Steuerreform um 12 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

In der Sparte Power & Gas, die im Quartal 20 Prozent Umsatz und fast die Hälfte des Gewinns einbüßte, besteht nach Ansicht von Kaeser Handlungsdruck. Der Rückgang sei nicht temporär, auch wenn sich Siemens vergleichsweise gut geschlagen habe. Der US-Wettbewerber General Electric hatte im gleichen Zeitraum einen noch stärkeren Einbruch verbucht.

Beide Konzerne wollen aus diesem Grund massiv abbauen, bei Siemens sollen weltweit fast 7.000 Stellen in diesem Bereich und in der Prozessindustrie wegfallen.

Wie teuer all dies wird lässt sich derzeit nicht beziffern. Offizielle Verhandlungen über einen Interessensausgleich mit der IG Metall haben noch nicht begonnen. Personalvorstand Janina Kugel sprach aber von "sachlichen und konstruktiven Gesprächen", die auf eine "gute Einigung" hoffen ließen. Sie deutete an, dass zum Ende des Sommer eine Einigung stehen könnte.

Power and Gas gehört neben Process Industries and Drives sowie dem Energiemanagement zu jenen drei Sparten, die ihre jeweiligen Zielkorridore bei der Rendite verfehlten. Insgesamt acht Sparten bilden das Industriegeschäft von Siemens.

Auch die zwei renditestärksten Geschäfte - die vor dem Börsengang stehende Medizintechnik und die Digitale Fabrik - zeigten Dellen im Geschäft. Bei Healthineers machten sich beträchtliche negative Wechselkurseffekte und ein ungünstigerer Produktmix negativ bemerkbar. In der Digital Factory wuchs der Umsatz zwar, jedoch gab es erneut Belastungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Mentor Graphics.

Die Windenergietochter Siemens Gamesa hatte bereits am Dienstag Zahlen vorgelegt. Dort ist das Geschäft mit Onshore-Anlagen zwar immer noch schwach, doch deuten Auftragseingänge und eine Stabilisierung der zuletzt stark unter Druck geratenen Preise auf eine Erholung hin. Anders als im Quartal zuvor fuhr die Windtochter nur unter dem Strich einen Verlust ein.

Zuggeschäft übertrifft Erwartungen

Sehr gut lief das Geschäft im Zuggeschäft, das Siemens bis zum Jahresende mit dem französischen Wettbewerber Alstom verschmelzen will. Es profitierte von einer starken Auftragslage und übertraf die Renditeerwartungen.

Zum Börsengang von Healthineers gab es keine substanziellen neuen Informationen. Konzernvorstand Michael Sen bekräftigte, dass Siemens bei der Vorbereitung im Plan sei. Auch zum möglichen Volumen machte er keine Angaben. Siemens werde einen "angemessenen Minderheitsanteil" verkaufen, sagte er. Die Resonanz bei institutionellen Investoren bezeichnete Sen als "enorm positiv".

Nach Medienspekulationen soll der womöglich größte deutsche Börsengang seit dem der Deutschen Telekom vor 22 Jahren noch vor Ostern über die Bühne gehen. Angeblich steht Siemens mit der Deutschen Bank in Konkurrenz, die von ihrer Fondstochter DWS ebenfalls noch vor April Aktien im Milliardenvolumen am Markt platzieren will.

Siemens bestätigte seine Prognose, wonach der Umsatz organisch leicht wachsen soll. Unter dem Strich wird ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 7,20 bis 7,70 Euro angepeilt. Die mutmaßlich hohen Kosten für die geplante Schließung von Standorten und den massiven Personalabbau sind darin allerdings nicht enthalten.

