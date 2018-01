Das Jahr 2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Branche. Die Entwicklungen in der Branche der Neuen Energien stimmen positiv, besonders im Hinblick auf China und die USA. Global wurden 2017 mehr als $333 Mrd. USD in Erneuerbare Energien investiert. Das entspricht einem Wachstum von 3% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden weltweit seit 2010 ca. 2,5 Billionen USD in Erneuerbare Energien investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...