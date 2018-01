Berlin - Zwei Jahre in Folge konnten Emerging-Markets-Anleihen (EM-Debt) auf Lokalwährungen zweistellige Renditen erwirtschaften: 2016 fast 10 Prozent und 2017 sogar 15,2 Prozent, so die Experten von GAM.Angesichts dieser eindrucksvollen Zuwächse stelle sich die Frage, wie lange die EM-Debt-Rally noch anhalten könne. Michael Biggs, Investment Manager bei GAM, sei davon überzeugt, dass die Wachstumsaussichten für Schwellenländeranleihen auf Lokalwährungen auch für das Jahr 2018 positiv seien: "Zunehmende Devisenreserven und ein stärkeres Wirtschaftswachstum kamen Schwellenländerwährungen in den vergangenen zwei Jahren zugute. Wir gehen davon aus, dass sich diese beiden Trends 2018 fortsetzen werden."

