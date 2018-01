Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baustoffkonzern Heidelbergcement verstärkt sich mit einem Zukauf in Australien. Über die Tochtergesellschaft Hanson Holdings Australia Ltd wurde die Alex Fraser Group, ein Produzent von recycelten Baustoffen und Asphalt, erworben. An den Verkäufer Swire Investments (Australia) Ltd wurden den Angaben zufolge rund 135 Millionen Euro gezahlt.

"Der Kauf ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für Hanson Australia und stärkt die Marktpositionen in den Ballungsräumen von Melbourne und Brisbane", wird Vorstandsvorsitzende Bernd Scheifele in einer Mitteilung zitiert. Das bestehende Geschäft würde gut ergänzt. Zudem ermögliche der Zukauf den Einstieg in weitere Märkte. Der Konzern erwartet "deutliche Synergieeffekte".

Die 1879 gegründete Alex Fraser habe sich zum führenden Produzenten von recycelten Baustoffen in Australien entwickelt. Sie betreibt drei Produktionsstätten in Melbourne und zwei in Brisbane. Zudem produziert sie Asphalt in zwei Werken in Melbourne. Für 2018 erwarte das Unternehmen ein EBITDA von 20 Millionen Euro. Alex Fraser werde seinen Markennamen beibehalten und weiterhin als eigenständiges Geschäft tätig sein.

