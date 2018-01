Berlin (ots) - Community-Aufbau in Vorbereitung



Berlin, 31. Januar 2018 - Die Sneaker-Suchmaschine Everysize steht vor dem Sprung über den großen Teich. In einem Interview für das Streetwear-Dossier des G+J Business-/Lifestyle-Magazins 'Business Punk' (Ausgabe 01/2018, EVT 1. Februar) sagte Denis Falkenstein, Geschäftsführer und einer der Gründer der führenden Sneaker-Suche in Deutschland: "Ziel ist, in diesem Jahr noch in den USA an den Start zu gehen." Das sei Teil der geplanten Internationalisierung der mit über 50 integrierten Shops größten deutschen Sneaker-Suchmaschine.



Mit der internationalen Expansion soll auch weiteres Umsatzwachstum generiert werden. "Wir wollen unseren Umsatz 2018 auf 1,5 Millionen Euro verdreifachen", erklärt Falkenstein gegenüber 'Business Punk'. Dafür wurde auch das Marketingbudget aufgestockt. Aktuell liege es bei "knapp 30.000 Euro im Monat mit steigender Tendenz". Facebook und Instagram funktionierten laut Falkenstein in Sneaker-Markt sehr gut.



Falkenstein und seine Partner wollen mit "Content, der mehr bietet als nur Produktinformation", eine Community aufbauen und so Everysize zur führenden Informationsquelle im Sneaker-Markt machen, die sich auch kritisch mit Produkten auseinandersetzt. Dabei gehe es auch darum, Copy-Cats auf Abstand zu halten. "Es gibt kein Patent im Internet. Aber bislang blieb es beim Versuch. Und damit das so bleibt, wollen wir möglichst schnell möglichst breit werden und das Sneaker-Segment mit der Marke Everysize besetzen."



