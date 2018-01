Nach dem deutlichen Minus am Dienstag, dem stärksten Tagesverlust seit Monaten an den US-Börsen, zeichnet sich für den Start am Mittwoch eine leichte Erholung ab. Jedoch dürfte sich im Verlauf des Handels eher wenig tun, weil die meisten Anleger abwarten werden, was die US-Notenbanker mitzuteilen haben. Sie melden sich während des späten Handels zu Wort. Eine Zinserhöhung dürften sie nicht parat haben, möglicherweise aber Hinweise darauf, ob es 2018 weiter nach drei Zinserhöhungen aussieht oder ob das Pendel angesichts der robusten Konjunktur und der allmählich anziehenden Inflation womöglich eher Richtung vier Erhöhungen ausschlägt.

Die mit einiger Spannung erwartete erste Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation hat für die Finanzmärkte kaum neue Erkenntnisse gebracht und liefert insofern auch keine Impulse. Eher schon neue Konjunkturdaten aus China: Die Aktivitäten im dortigen verarbeitenden Gewerbe sind im Januar den zweiten Monat in Folge gesunken. Das deutet darauf hin, dass sich das Wachstum verlangsamt und passt in die Reihe jüngster Anzeichen einer Abschwächung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Trotz der erwarteten Erholung schwelt im Hintergrund die Sorge vor einer Korrektur am Aktienmarkt. Zum einen weil die Kurse weltweit zuletzt schnell nach oben gelaufen sind, zum anderen wegen der dadurch erreichten hohen Bewertungen und außerdem, weil die Zinsen an den Anleihemärkten zuletzt stärker angezogen haben. Damit werden festverzinsliche Wertanlagen wieder zu Alternativen für Aktien, nachdem dies in den vergangenen Monaten und Jahren kaum der Fall war.

Bei den Einzelwerten stehen Xerox im Fokus mit der angekündigten Fusion mit Fujfilm. Dabei sollen die Xerox-Aktionäre eine Sonderdividende von 9,80 Dollar je Aktie erhalten. Erste Vorbörsenindikationen sehen Xerox auf Nadaq.com 5,2 Prozent höher bei 34,39 Dollar

