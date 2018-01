Original-Research: Solutions 30 SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solutions 30 SE Unternehmen: Solutions 30 SE ISIN: FR0013188844 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.01.2018 Kursziel: EUR 38,90 (bislang EUR 36,10) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 09.11.2017 (Rating Buy) Analyst: Peter Hasler Umsatz 2017 um 43% über Vorjahr - Anhebung Kursziel Im vergangenen Jahr konnten die Erlöse um 43,0%, im vierten Quartal um 48,4% gesteigert werden. Treiber des Wachstums waren Übernahmen, insbesondere in Deutschland, wo die Erlöse im Jahresvergleich um 151% verbessert werden konnten. In Erwartung einer weiteren Margenverbesserung und einer rückläufigen Nettoverschuldung zum Jahresende 2017e heben wir unser aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 38,90 (bislang EUR 36,10) an. Angesichts eines auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten Kurspotenzials von 28,0% bestätigen wir nach der deutlichen Outperformance im vergangenen Jahr (+92,2% LTM vs. DAX +14,4%) unser Buy- Rating für die Aktien der Solutions 30 SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16069.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN FR0013188844

AXC0193 2018-01-31/12:56