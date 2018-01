München (ots) - rpc - The Retail Performance Company hatte eine Online-Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Organisation Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Die Sammelaktion startete bereits in der Vorweihnachtszeit und lief bis Ende Januar. Als Ergebnis wurden der Hilfsorganisation 5.000 Euro übermittelt, um Menschen in Krisengebieten Hilfe zukommen zu lassen.



Seit 1971 leistet Ärzte ohne Grenzen unabhängige medizinische Nothilfe in Kriegs- und Krisengebieten sowie nach Naturkatastrophen. Als humanitäre medizinische Organisation setzt sich Ärzte ohne Grenzen für eine qualitativ hochwertige und effiziente Gesundheitsversorgung in den Ländern ein, in denen das Überleben von Erwachsenen und Kindern gefährdet ist. Die Organisation erhält 90 Prozent der Spenden und Zuwendungen von Firmen und Privatpersonen und kann so schnell und unabhängig reagieren.



Christian Feilmeier, Managing Director von rpc - The Retail Perfromance Company: "Mit unseren weltweit neun Standorten liegt es uns am Herzen, eine international agierende Organisation zu unterstützen, deren Hilfe schnell, effizient und unbürokratisch in Krisengebieten ankommt. Wir bedanken uns sehr bei allen Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern, die an unserer Spendenaktion teilgenommen haben."



The Retail Performance Company (rpc)



rpc ist ein führender Anbieter von End-to-End-Services im Retail. Dadurch ist rpc in der Lage, branchenweit seine Kunden auf dem Weg der kundenzentrierten Transformation von der Strategie bis zur Implementierung und Steuerung zu begleiten, um ihre Leistungsfähigkeit in Vertrieb und Handel zu steigern. The Retail Performance Company ist ein von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AG gegründetes Joint Venture und in neun Ländern vertreten. Mehr unter http://www.rpc-partners.com



