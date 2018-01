HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Takkt von 23,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik in Europa sei hoch und die US-Steuerreform dürfte den Gewinn je Aktie antreiben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den Zahlen für das vierte Quartal sollte der Büromöbel-Versandhändler die Jahresziele erreichen./ajx/ag

Datum der Analyse: 31.01.2018

ISIN DE0007446007

