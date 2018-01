Lieber Leser,

in den letzten Jahren waren Spekulanten immer sehr skeptisch was Kupfer angeht. In den letzten Monaten änderte sich deren Sicht allerdings gewaltig. Der Kupferpreis verspricht momentan einiges.

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA steigt der Kupferpreis regelmäßig. Im Dezember vergangenen Jahres erlebte Kupfer sogar sein Dreijahreshoch mit 7253 $. Momentan liegt der Kurs mit 7061 $ zwar knapp unter diesem Wert, dennoch stehen dem Halbedelmetall gute Zeiten ... (Björn Pahlke)

