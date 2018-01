Elmshorn (ots) -



Mit einem Rekordumsatz von über 344 Mio. Euro schließt die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe ihr Jubiläumsjahr 2017 ab. Bei einem Umsatzwachstum von 9,5 Prozent (315 Mio. Euro in 2016) gegenüber dem Vorjahr lag das Ergebnis des Fachhandelunternehmens zum 30jährigen Bestehen damit über dem selbstgesteckten Zielkorridor. Flächenbereinigt steigerte DAS FUTTERHAUS seinen Umsatz um 5,7 Prozent.



Während der Umsatzanstieg in Deutschland bei 9 Prozent liegt, steigerte Österreich sein Vorjahresergebnis von 30 Mio. Euro um 14,4 Prozent (flächenbereinigt 3,4 Prozent) auf mehr als 34,5 Mio. Euro. "Wir haben die eigenen Planwerte deutlich überschritten und sind dabei auch auf bestehender Fläche sehr erfolgreich gewachsen", freut sich Herwig Eggerstedt, geschäftsführender Gesellschafter der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe. "Das Jahr 2017 ist das erfolgreichste seit dem Bestehen von DAS FUTTERHAUS".



30jährige Erfolgsgeschichte



Das vergangene Jahr war für den Zoofachhändler mit Sitz in Elmshorn ein besonderes: Das Unternehmen feierte deutschlandweit über zehn Wochen sein 30jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktionen. "Wir sind die Pioniere im Tierfachmarkt-Segment und überzeugen die Kunden nach wie vor mit unserer Beratungsstärke und einem breiten Sortiment", erklärt Unternehmensgründer Herwig Eggerstedt den anhaltenden Erfolg seiner Marke. Neben den vielen Maßnahmen und Aktionswochen rund um das Firmenjubiläum basiere der stetige Wachstumskurs auf starken Resultaten, etwa auf der konsequenten Neuausrichtung der Sortimente, der Weiterentwicklung der Eigenmarken, einer auf Stammkunden fokussierten Marketing-Strategie sowie dem nachhaltigen Ausbau neuer Standorte.



Gesunde Expansion in Deutschland und Österreich



Mit Stand Ende Dezember 2017 ist DAS FUTTERHAUS an 306 Standorten in Deutschland und 41 in Österreich vertreten. Insgesamt 16 neue Märkte gingen in den vergangenen zwölf Monaten in der Bundesrepublik an den Start. In der Alpenrepublik verlief die Expansion mit acht neuen Standorten ebenfalls sehr erfolgreich. Für 2018 sind für Deutschland bereits über 30 Neueröffnungen geplant. Den Auftakt der Expansion macht Anfang Februar der Standort in Kelheim. In Österreich soll das Filialnetz um fünf neue Standorte erweitert werden.



Fragen beantworten gern: "Das Futterhaus" Franchise GmbH & Co. KG Nadine Giese-Schulz, Julia Korf Tel.: 04121-4397- 750/- 754 E-Mail: presse@futterhaus.de