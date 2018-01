München (ots) -



- Die neue Staffel des Prime Originals Pastewka bricht Rekorde: Bestes Startwochenende aller Zeiten einer Comedyserie auf Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



- Nur wenige Tage nach dem Comeback der Comedyserie als Prime Original gibt Amazon eine weitere Staffel in Auftrag, die Anfang 2019 starten soll.



- Prime Video ist der einzige Video-Streaming-Service, bei dem Fans alle Staffeln von Pastewka sehen können. Alle Episoden sind ab sofort verfügbar und können unbegrenzt auf Mobilgeräte und Tablet-PCs heruntergeladen werden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.



Amazon gibt eine neunte Staffel des Prime Originals Pastewka in Auftrag. Die Comedyserie feierte gerade erst ein großartiges Comeback: Die achte Staffel wurde nach ihrem Start am Freitag auf Anhieb die zurzeit meist gestreamte Serie bei Prime Video, dem Video-Streaming-Service von Amazon. Die neuen Folgen erzielen den stärksten Start einer Comedyserie in der Geschichte von Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service, Prime Video.



"Herzlichen Glückwunsch an Bastian Pastewka und sein Team zu dieser grandiosen Comeback-Staffel", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Video Deutschland. "Fans haben die Rückkehr von Pastewka nach der langen Pause geradezu herbeigesehnt. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Wunsch bei Prime Video erfüllen konnten. Es ist toll, dass wir heute verkünden können, dass Bastian Pastewkas Reise bei Prime Video weitergehen wird." "Wir sind wirklich dankbar, dass unsere Zuschauer die letzte Staffel so gut angenommen haben. Wir möchten unseren tollen Fans für die Treue und die Ausdauer während unserer Pause sehr herzlich danken", sagt Bastian Pastewka. "Und jetzt kommt's: Die gesamte Pastewka-Familie freut sich zusammen mit mir, dass wir kurz nach Start der achten schon die neunte Staffel bei Prime Video ankündigen können. Wir versprechen: alle machen mit, alle freuen sich - und es gibt noch heißere Nacktszenen. Staffel neun kommt. Und wir nennen sie intern 'You Are Onkel!' Soooooooo!" Tobi Baumann, Geschäftsführer Brainpool Pictures: "Wir sind stolz und freuen uns, die schöne Arbeit mit unseren Partnern von Prime Video fortzusetzen und gehen voller Elan an die Arbeit an Staffel neun."



Das sagen die Fans über die neuen Folgen von Pastewka:



- "Pastewka ist und bleibt King!" - "In einer Serie wie Pastewka ist es gefährlich, etwas Neues auszuprobieren. Aber sie schaffen es, es perfekt zu machen." - "Die neue Staffel macht unheimlich Spaß. Dafür gibt es definitiv 5 Sterne!" - "Spaß, Spannung, Emotionen und ein grandioses Staffelfinale!"



Das sagen die Medien zu Pastewka:



- "Eine der besten deutschen Sitcoms aller Zeiten." - Hannoversche Allgemeine Zeitung - "Tragikomisch verbohrt - und gerade deshalb seit Jahren erfolgreich" - Spiegel Online - "Jeder Gag sitzt" - TV Spielfilm - "Geniale Mischung aus feiner Ironie, brüllkomischen Gags und melancholischer Tiefe" - Cinema - "Pastewkas Serienfigur ist so, wie keiner sein will, aber die meisten manchmal sind" - Süddeutsche Zeitung



Fans in Deutschland, Österreich und in der Schweiz können alle acht Staffeln von Pastewka über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oder online ansehen. Prime-Mitglieder können Pastewka auch herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten.



