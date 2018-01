NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Positiv sei der Auftragseingang, der um 8 Prozent über der Konsensprognose liege, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz und der Gewinn des Konzerns im Industriegeschäft lägen sehr nahe bei den Konsenserwartungen. Ermutigend seien ferner die erwirtschafteten Barmittel nach einem in dieser Hinsicht schwachen Jahr 2017./bek/ajx/gl

Datum der Analyse: 31.01.2018

