Das war kein guter Start ins Jahr: Die wichtigsten Krypto-Währungen notieren auf breiter Front im Minus. Der Bitcoin verbucht sogar den größten Kursverfall seit vier Jahren. Ein Grund dafür ist das Vorgehen der Aufseher.

Der Bitcoin-Kurs ist in der Nacht zu Mittwoch auf den zweitschlechtesten Wert seit Anfang 2018 eingebrochen. Zwischenzeitlich notierte die wichtigste Krypto-Währung nur noch bei 9777 Dollar, nicht weit entfernt von den 9644 Dollar am 17. Januar. Mit einem Kursverlust von 30 Prozent seit Jahresbeginn erlebt der Bitcoin damit seinen schlechtesten Monat seit Dezember 2013, als es rund 26 Prozent nach unten gegangen war - bis auf einen Wert von 754 Dollar. Das zeigen Zahlen des Analysehauses Coinmarketcap, das die Kurse zahlreicher Krypto-Börsen auswertet.

Auch die anderen wichtigen Krypto-Währungen notierten am Mittwoch im Minus: Für Ethereum ging es um mehr als sechs Prozent bergab, Ripple liegt mehr als neun Prozent im Minus, auch Hoffnungsträger wie NEM, IOTA und Tether mussten Federn lassen. Auf Monatssicht stechen aber vor allem Bitcoin und Ripple mit einer negativen Entwicklung heraus, letztere liegen rund 50 Prozent im Minus, während Ethereum auf Monatssicht immer noch 32 Prozent im Plus liegt.

Die Gründe für die derzeitige Kursschwäche im Krypto-Reich sind vielschichtig. Zahlreiche Regulierungsschritte der vergangenen Tage haben die Märkte erschüttert und werden von Analysten für den Abwärtstrend verantwortlich gemacht:

In Südkorea sind seit Dienstag neue Vorschriften in Kraft, die die Anonymität des Bitcoin-Netzwerks aushebeln. So muss künftig jedem Krypto-Konto ein Klarname zugeordnet ...

