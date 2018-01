IMG, in Partnerschaft mit dem Fengtai Sports Bureau in Peking, gibt bekannt, dass Anmeldungen zum siebten Beijing International Triathlon am 23. September ab dem 1. Februar angenommen werden. Die Strecke führt durch den Garden Expo Park im Stadtbezirk Fengtai in Peking (China). Letztes Jahr waren die 2.000 Startplätze für die Olympische Distanz und die Sprintdistanz innerhalb von einer Woche ausverkauft. Zur Anmeldung besuchen Sie bitte www.BeijingInternationalTriathlon.com.

Die Gewinner von 2017, Henri Schoeman und Paula Findlay, werden ihre Titel in einem Feld von Profiathleten verteidigen und um Preisgelder von insgesamt 100.000 US-Dollar kämpfen. Der Beijing International Triathlon ist mittlerweile Teil der Escape Triathlon Series und dient damit als Qualifizierungswettkampf für den renommierten Escape from Alcatraz Triathlon.

"Der Sieg beim Beijing International Triathlon im Jahr 2017 war ein wirklich unvergessliches Erlebnis", sagte der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2016 in Rio und Gewinner des Beijing International Triathlon 2017 Henri Schoeman. "Ich freue mich sehr nach Peking zurückzukehren, um meinen Titel zu verteidigen. "Meine Erfahrung im letzten Jahr war erstaunlich ich lernte tolle Leute in Fengtai kennen und die Strecke war unglaublich hart und schwierig."

Die Olympische Distanz führt durch die umweltfreundliche Umgebung und an den kulturellen Sehenswürdigkeiten von Fengtai vorbei: Die Schwimmstrecke (1,5 km) befindet sich im Garden Expo Lake, die schwierige Radstrecke (40 km) führt durch die traditionellen Dörfer von Fengtai und schließt den höchsten Berg im Südwesten Pekings, Qian Ling, ein, während die 10 km lange Laufstrecke durch die bunten Gärten und die steilen Stufen des Garden Expo Park hinaufführt. In der Sprintdistanz absolvieren die Triathleten eine Schwimmstrecke (750 m) im See, eine Radstrecke (20 km) und eine Laufstrecke (5 km) durch die üppigen Grünanlagen des ausgedehnten Garden Expo Park. Neben den Einzel- und Teamwettkämpfen findet dieses Jahr auch die Collegiate Challenge im Rahmen des Triathlons statt.

"Der Beijing International Triathlon bietet eine der schwierigsten, dynamischsten und schönsten Strecken aller Wettkämpfe, an denen ich bisher teilgenommen habe", so die Gewinnerin des Beijing International Triathlon 2017, Paula Findlay. "Ich habe die einzigartige, wunderschöne Kultur von China geliebt und die Gastfreundlichkeit dieses Events hat den Wettkampf so weit von der Heimat entfernt sehr einfach gemacht."

Der Garden Expo Park liegt westlich des Yongding River und östlich des Eagle Mountain. Der Garden Expo Park umfasst zahlreiche üppige Gärten, die bekannte Regionen von China widerspiegeln, darunter Peking, Jinan, Shanghai, Lingnan, Tangshan.

Als Teil der Escape Triathlon Series qualifizieren sich die weiblichen und männlichen Gewinner jeder Altersgruppe des Beijing International Triathlon für den Escape from Alcatraz Triathlon 2019 (das Startgeld liegt jedoch in der Verantwortung der Teilnehmer).

Das Fengtai Sports Bureau von Peking ist Eigentümer des Beijing International Triathlon und IMG ist der Veranstalter. Interessierte Teilnehmer sollten sich online registrieren, da die Anzahl der Startplätze begrenzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.beijinginternationaltriathlon.com oder folgen Sie uns unter www.facebook.com/BeijingTri, www.instagram.com/Beijing_Tri und WeChat: BEIJINGTRIATHLON.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180131005680/de/

Contacts:

Spin Communications

DeeDee Taft, 415-380-8390

deedee@spinpr.com