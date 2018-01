--Kaeser verteidigt auf Hauptversammlung Konzernumbau

MÜNCHEN (Dow Jones)--Begleitet von Protesten der Siemens-Arbeitnehmer gegen den Personalabbau im Kraftwerksgeschäft hat Konzernchef Joe Kaeser diesen Kurs auf der Hauptversammlung verteidigt und für den Umbau des Industrie-Unternehmens zu einem auf neue Technologien ausgerichteten Flottenverband geworben. "Konglomerate alten Zuschnitts haben keine Zukunft mehr", sagte Kaeser. Ihre "Mittelmäßigkeit" sei die "Zielscheibe des industriellen Internets".

Der Strukturwandel in der fossilen Stromerzeugung sei unumkehrbar. Deshalb müsse Siemens aus einer Position der Stärke heraus die notwendigen Schritte einleiten, sagte Kaeser. Aktionärsvertreter begrüßten zwar, dass Siemens rechtzeitig reagiere, beklagten jedoch die schlechte Kommunikation. Die Protestwelle der Mitarbeiter hätte vermieden werden können, sagte etwa Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

Insbesondere die Äußerungen von Konzernchef Kaeser beim Pressedinner mit US-Präsident Donald Trump in Davos seien wenig hilfreich gewesen, sagte sie unter lautem Beifall aus dem Publikum. Kaeser hatte dort die Steuerreform begrüßt und erklärt, Siemens wolle Gasturbinen künftig in den USA entwickeln lassen.

Auch Michael Viehs als Vertreter des britischen Vermögensverwalters Hermes EOS beklagte eine "unglückliche Kommunikation" und verlangte "mehr Fingerspitzengefühl. Es sei allerdings richtig und unvermeidlich, das Geschäftsmodell der Kraftwerkssparke vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Klimawandels zu überprüfen. Fonds von Hermes EOS halten 0,56 Prozent des Siemens-Kapitals

Vor dem Olympiapark, wo die Siemens-Hauptversammlung stattfindet, protestierten etwa 250 Mitarbeiter des Konzerns mit Transparenten und Plakaten gegen die personellen Einschnitte.

Sie kritisieren, dass die Konzernleitung trotz einer Gewinnmarge von mehr als 10 Prozent im Kraftwerksgeschäft so tue, als habe man es bereits mit einem das Gesamtunternehmen gefährdenden Verlustbringer zu tun, wie Hagen Reimer vom Siemens-Team der IG Metall sagte. Auch wenn die Konzernführung den absehbaren Rückgang des Marktes für konventionelle Kraftwerke viel zu lange ignoriert habe, gebe es nach wie vor Alternativen zu dem Kahlschlag.

Kaeser spricht von Mythos

Konzernchef Kaeser hielt in seiner Rede dagegen. Zwar laufe es im Vergleich zu den Wettbewerbern bei Siemens in der Sparte noch recht gut, doch sei es ein Mythos, dass "Standorte wie Offenbach, Erfurt, Leipzig, Mülheim und sogar Görlitz voll ausgelastet und profitabel seien".

Kritik gab es auf der Hauptversammlung auch am Börsengang der Medizintechnik. "Warum soll die Ertragsperle Healthineers gerade jetzt an die Börse gebracht werden, wo das Geschäft dort glänzend läuft und weite Teile des restlichen Geschäfts von Siemens - wie zuletzt gesehen - unter Druck stehen", fragte Ingo Speich, Portfoliomanagerbei Union Investment und mahnte eine Entschädigung für die Siemens-Aktionäre an, "denen ein Juwel aus der Siemens-Krone gebrochen wird und künftig nicht unerhebliche Teile des Gewinns und des freien Cashflows fehlen" werden.

Ähnlich äußerte sich auch DSW-Vertreterin Bergdolt. Noch immer sei nicht allen Aktionären klar, warum die zweitprofitabelste Sparte im Konzern an die Börse gebracht werde. Sie regte eine Bonuszahlung und bevorzugte Zeichnungskonditionen für Siemens-Aktionäre an.

Kritisch bewerteten Aktionärsvertreter das bereits umgesetzte Projekt der Abspaltung des Windenergiegeschäfts. Marcus Poppe, Portfoliomanager bei der Deutschen-Bank-Fondstochter Deutsche AM, nannte es eine herbe Enttäuschung, dass "ausgerechnet das erste Schiff des sich gerade erst formierenden Flottenverbandes kurz nach dem Stapellauf in unruhiges Fahrwasser geriet".

Winfried Matthes von Deka Investment wollte wissen, welche Lehren man aus dem Fall Gamesa ziehe. Wie stelle der Konzern sicher, dass sich ein solches Desaster nicht wiederhole, fragte er. Deka Investment vertritt etwa 1,1 Prozent des Siemens-Grundkapitals.

Aufsichtsratschef Gerhard Cromme erinnerte in seiner Abschiedsrede an den Korruptionsskandal der Jahre 2006 und 2007 sowie den Niedergang des Telekommunikationsgeschäftes. Beides seien Schlüsselerfahrungen für Siemens gewesen. Die Compliance-Krise sei damals existenzgefährend gewesen, doch sei es gelungen, sie als Chance für eine Erneuerung zu nutzen.

Die Lehre aus dem Verlust des Telekommunikationsgeschäftes müsse sein, dass Siemens über den Tellerrand hinausschaue. "Zur Sicherung seiner Zukunft muss ein Unternehmen kalkulierte Risiken eingehen." Es brauche ein Frühwarnsystem, um Paradigmenwechsel zu erkennen. Siemens dürfe sich deshalb nicht nur mit seinen direkten Konkurrenten auskennen, sondern müsse auch potenzielle Wettbewerber beobachten.

Cromme verlässt nach dem Ende der Siemens-Hauptversammlung den Aufsichtsrat. Nach zehn Jahren gibt er den Vorsitz an den früheren SAP-Vorstandschef Jim Hagemann Snabe ab, der seit Herbst 2013 in dem Kontrollgremium sitzt. Cromme bekam für seine Tätigkeit viel Lob. Portfoliomanager Speich würdigte ihn mit den Worten: "Einen solchen Aufsichtsratsvorsitzenden hätte man VW in der Dieselaffäre gewünscht".

