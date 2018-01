Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich am Mittwochmittag behauptet. Moderate Eröffnungsgewinne konnten nicht gehalten werden. Die Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Auch wenn keine konkreten Schritte von der letzten Sitzung unter Fed-Chefin Janet Yellen erwartet werden, so halten sich die Anleger im Vorfeld dennoch zurück. Am 5. Februar übernimmt dann Jerome Powell das Ruder bei der US-Notenbank. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 13.205 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 notiert praktisch unverändert bei 3.608.

Die Markterwartung liegt derzeit bei drei bis vier Zinserhöhungen in den USA im laufenden Jahr. Die US-Notenbank selbst hat bislang drei Zinsschritte avisiert. Im März dürfte die Fed erstmalig 2018 den Zins erhöhen - das wird mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit bereits eingepreist. Der Dollar kann davon daher auch nicht mehr profitieren. Der Euro hat den jüngsten kleinen Schwächeanfall überwunden und steht am Mittag wieder bei 1,2450 Dollar.

Akzente schon vor der Fed-Entscheidung könnten die ADP-Arbeitsmarktdaten über die Beschäftigung im US-Privatsektor setzen. Im Konsens wird mit einem Beschäftigungsplus im Januar von 193.000 Stellen gerechnet nach zuvor 250.000. Neue Preisdaten aus der Eurozone verpuffen derweil. Die Verbraucherpreise sind im Januar um 1,3 Prozent gestiegen, was der Prognose entspricht. Die EZB strebt dagegen einen Wert von 2,0 Prozent an.

Kraftwerksgeschäft belastet Siemens

Siemens hat zum Start ins Geschäftsjahr nur dank des Verkaufs seiner Osram-Aktien und der Effekte aus der US-Steuerreform den Gewinn gesteigert. Im Kraftwerksgeschäft, in dem tausende Jobs gestrichen und auch Werke geschlossen werden sollen, kämpft Siemens hingegen weiterhin mit Problemen. Den Ausblick bekräftigte das Unternehmen. Positiv heben die Analysten von Independent Research den Auftragseingang hervor. Siemens gewinnen 0,7 Prozent.

Die Gewinnentwicklung von Infineon im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres hat die Erwartung der Analysten der DZ Bank übertroffen. Insbesondere das Automotive-Segment habe eine starke Entwicklung ohne saisonale Abschwächung verzeichnet. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat Infineon aufgrund der Schwäche des US-Dollars aber gesenkt. Das hat Verkäufe in der Aktie zur Folge - der Kurs gibt um 1,9 Prozent nach.

Der Laborausrüster Sartorius hat die zuletzt gesenkte Umsatzprognose dank eines soliden Wachstums in den Regionen Asien-Pazifik sowie EMEA erfüllt. Der operative Gewinn legte deutlich zu und übertraf die Erwartungen der Analysten leicht. Für 2018 hat sich der Laborausrüster ein wieder stärkeres Wachstum vorgenommen. Die Aktie legt im TecDAX um 4 Prozent zu.

Capita mit Problem an allen Ecken und Enden - Aktie bricht ein

"Zu komplex, zu vielfältig und zu wenig Cash", so stuft Marktstratege Neil Wilson von ETX Capital die aktuelle Lage bei Capita ein. Der britische Outsourcing-Spezialist überraschte gleich mehrfach negativ. Nach einer Gewinnwarnung wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt, um die klamme Liquidität zu verbessern. Zudem wird die Dividende gestrichen, um Geld zu sparen.

Schon längere Zeit zeichnete sich die Misere ab. Den letzten Mosaikstein lieferte die Nachricht im Januar, dass der lukrative und profitable Vertrag mit Prudential verloren wurde. Mit der hohen gewinnverwässernden Kapitalerhöhung vor Augen wird die Aktie auf den Markt geworfen. Der Kurs bricht in London um 41 Prozent ein.

Die Stärke der Ericsson-Aktien vom Dienstag erweist sich als Eintagsfliege. Der Kurs knickt nach der Vorlage der Geschäftszahlen um fast 6 Prozent ein. "Die Zahlen sind schwach", sagt ein Händler. Der Umsatz liege unter den Erwartungen, und auch die Marge habe sich enttäuschend entwickelt.

Bei Volvo brummt das Geschäft dagegen, die Aktie legt um 1,8 Prozent zu. Laut den Analysten von Evercore ISI ist das bereinigte operative Ergebnis deutlich oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Stark waren zudem die Aufträge in der Lkw-Sparte, sie legten gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 Prozent zu.

Finanzinvestoren machen bei Jost Kasse

Die Aktien des Lkw-Zulieferers Jost Werke handeln 3,9 Prozent leichter bei 40,85 Euro. Sie haben damit eine Aktienplatzierung bereits gut verdaut. Der Finanzinvestor Cinven und andere Großaktionäre sollen sich von rund 3 Millionen Aktien zu 39 Euro je Stück getrennt haben. Die Platzierung hat damit ein Volumen von rund 114 Millionen Euro. Die Aktie wird als potenzieller SDAX-Kandidat an der Börse gehandelt.

Die Schaltbau-Aktie verliert 2,9 Prozent auf 27,20 Euro. Das Unternehmen erhöht das Kapital im Verhältnis 3:1 zu 22 Euro das Stück. Größerer Druck über den Bezugsrechtsabschlag hinaus wird aber nicht befürchtet, weil die Commerzbank die Aktien zunächst zeichnet, um sie dann weiter zu reichen.

