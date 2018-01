Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Ein halber Börsentag noch, dann ist der Jänner auch schon wieder vorbei. Vor dem heutigen Schlusstag lag der ATX ytd um 5,19 Prozent im Plus. Dabei gab es mit 14:7 genau doppelt so viele Gewinn- wie Verlusttage. Die Nr. 1 könnte erneut die RBI werden, der beste Titel 2017 und zudem auch 3x Monatsbester. Der schwächste Wert 2017, Zumtobel, könnte auch der schwächste Wert im Jänner werden. Das sieht man auch selten, da es zum Jahresende ja oft Window-Dressing-Effekte gibt, die sich diesmal aber offenbar nicht so zeigten. Ohne Jahresend-Effekt im Jänner alles so weiter wie gehabt. Wobei man sagen muss: Zumtobel wurde zu Jahresbeginn schon rasant gekauft, das war aber eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...