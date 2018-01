Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.833,20 +0,31% +5,87% Euro-Stoxx-50 3.609,58 +0,08% +3,01% Stoxx-50 3.221,52 -0,04% +1,37% DAX 13.214,98 +0,13% +2,30% FTSE 7.580,05 -0,10% -1,30% CAC 5.483,84 +0,18% +3,22% Nikkei-225 23.098,29 -0,83% +1,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,09 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,09 64,5 -0,6% -0,41 +6,0% Brent/ICE 68,57 69,02 -0,7% -0,45 +2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,84 1.338,59 +0,3% +4,25 +3,1% Silber (Spot) 17,24 17,14 +0,6% +0,11 +1,8% Platin (Spot) 1.004,10 997,00 +0,7% +7,10 +8,0% Kupfer-Future 0,00 3,18 0% 0 -3,5%

Die Ölpreise geben weiter nach. Der Branchenverband API meldete am späten Dienstag einen Anstieg der Ölvorräte in den USA. Die Akteure warten nun gespannt darauf, ob die offiziellen Daten der US-Regierung im späteren Tagesverlauf diese Tendenz bestätigen werden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem deutlichen Minus am Dienstag, dem stärksten Tagesverlust seit Monaten an den US-Börsen, zeichnet sich für den Start am Mittwoch eine leichte Erholung ab. Jedoch dürfte sich im Verlauf des Handels eher wenig tun, weil die meisten Anleger abwarten werden, was die US-Notenbanker mitzuteilen haben. Eine Zinserhöhung dürften sie nicht parat haben, möglicherweise aber Hinweise darauf, ob es 2018 weiter nach drei Zinserhöhungen aussieht oder ob das Pendel angesichts der robusten Konjunktur und der allmählich anziehenden Inflation womöglich eher Richtung vier Erhöhungen ausschlägt. Die mit einiger Spannung erwartete erste Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation hat für die Finanzmärkte kaum neue Erkenntnisse gebracht und liefert insofern auch keine Impulse. Bei den Einzelwerten stehen Xerox im Fokus mit der angekündigten Fusion mit Fujfilm. Dabei sollen die Xerox-Aktionäre eine Sonderdividende von 9,80 Dollar je Aktie erhalten. Erste Vorbörsenindikationen sehen Xerox auf Nadaq.com 5,2 Prozent höher bei 34,39 Dollar

AUSBLICK UNTERNEHMEN

QIAGEN (22.05 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 392 +7% 18 367 Operatives Ergebnis bereinigt 116 +3% 15 113 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. 39 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,41 +5% 18 0,39

Weitere Termine:

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +193.000 Stellen zuvor: +250.000 Stellen 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 63,5 zuvor: 67,6 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,25% bis 1,50%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Moderate Eröffnungsgewinne konnten nicht gehalten werden. Die Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Die Markterwartung liegt derzeit bei drei bis vier Zinserhöhungen in den USA im laufenden Jahr. Die US-Notenbank selbst hat bislang drei Zinsschritte avisiert. Akzente schon vor der Fed-Entscheidung könnten die ADP-Arbeitsmarktdaten über die Beschäftigung im US-Privatsektor setzen. Im Konsens wird mit einem Beschäftigungsplus im Januar von 193.000 Stellen gerechnet nach zuvor 250.000. Neue Preisdaten aus der Eurozone verpuffen derweil. Sie sind wie erwartet ausgefallen. Siemens hat zum Start ins Geschäftsjahr nur dank des Verkaufs seiner Osram-Aktien und der Effekte aus der US-Steuerreform den Gewinn gesteigert. Positiv heben die Analysten von Independent Research den Auftragseingang hervor. Siemens gewinnen 0,7 Prozent. Die Gewinnentwicklung von Infineon hat die Erwartung der Analysten der DZ Bank übertroffen. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat Infineon aufgrund der Schwäche des US-Dollars aber gesenkt. Das hat Verkäufe in der Aktie zur Folge - der Kurs gibt um 1,9 Prozent nach. "Zu komplex, zu vielfältig und zu wenig Cash", so stuft Marktstratege Neil Wilson von ETX Capital die aktuelle Lage bei Capita ein. Der britische Outsourcing-Spezialist überraschte gleich mehrfach negativ. Nach einer Gewinnwarnung wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt, um die klamme Liquidität zu verbessern. Zudem wird die Dividende gestrichen, um Geld zu sparen. Der Kurs bricht in London um 41 Prozent ein. Die Stärke der Ericsson-Aktien vom Dienstag erweist sich als Eintagsfliege. Der Kurs knickt nach der Vorlage der Geschäftszahlen um fast 6 Prozent ein. "Die Zahlen sind schwach", sagt ein Händler. Der Umsatz liege unter den Erwartungen, und auch die Marge habe sich enttäuschend entwickelt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 18:08 % YTD EUR/USD 1,2450 +0,36% 1,2438 1,2398 +3,6% EUR/JPY 135,43 +0,37% 135,24 134,92 +0,1% EUR/CHF 1,1623 +0,27% 1,1604 1,1589 -0,8% EUR/GBP 0,8794 +0,31% 0,8769 1,1399 -1,1% USD/JPY 108,78 +0,01% 108,72 108,83 -3,4% GBP/USD 1,4157 +0,04% 1,4184 1,4134 +4,8% Bitcoin BTC/USD 10.164,17 +0,31% 10.123,01 10.364,72 -29,24

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Anfängliche Erholungsansätze verpufften rasch. Die Märkte hätten sich den negativen Vorgaben der Wall Street nicht entziehen können, kommentierten Händler. Die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation brachte keine neuen Erkenntnisse. Trump habe sich mit Kritik an Russland und China zurückgehalten, aber auch wenig Details zu den geplanten Infrastrukturausgaben genannt. Seoul führte lange Zeit die Gewinnerliste an, nachdem Samsung einen Rekordgewinn gemeldet hatte, und dies das dritte Quartal in Folge. Außerdem plant der weltgrößte Smartphone-Hersteller einen Aktiensplit im Verhältnis 1:50. Die Aktie gewann zeitweise gut 5 Prozent, doch bröckelten die Gewinne im Verlauf auf ein mageres Plus von 0,2 Prozent ab. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen, daneben machte die Frage die Runde, wie lange das Chipgeschäft noch so gut laufen könne. Für das Minus in Tokio machten Teilnehmer den starken Yen verantwortlich. Während der Rede von US-Präsident Trump hatte der Dollar zwar kurz etwas Boden gut gemacht, fiel aber rasch wieder zurück. Fujifilm büßten 8,3 Prozent ein. Das Wall Street Journal hatte berichtet, die Japaner stünden kurz vor der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am US-Unternehmen Xerox. Das bewahrheitee sich nach Handelsende. In Schanghai drückte ein erneut gesunkener Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe etwas auf die Kurse.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen an. Damit ist die an den Aktienmärkten zu beobachtende aktuell steigende Risikoaversion auch bei den Credits angekommenn. Der Grund für die bisher verhaltene Reaktion an den Kreditmärkten dürfte vor allem auf die hohe Nachfrage nach Unternehmensanleihen zurückzuführen sein. UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon übertrifft Ziele und passt Ausblick an Dollarkurs an

Angetrieben von der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern für die Autoindustrie ist Infineon gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Prognose für 2017/18 musste der Chiphersteller allerdings dem für das Unternehmen weniger vorteilhaften schwächeren Dollar anpassen. Infineon verbucht einen Großteil seiner Einnahmen in der US-Währung, während die Kosten überwiegend in Euro anfallen.

Siemens startet mit operativen Schwächen ins neue Jahr

Siemens hat zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres operativ Federn gelassen und dabei wie erwartet unter einem schwachen Geschäft mit Kraftwerkstechnik gelitten. Die rückläufige Nachfrage belastete die Umsatzentwicklung, mehr noch aber das Ergebnis. Gegenwind kam auch vom starken Euro. Unter dem Strich profitierte der Konzern aber vom Verkauf der restlichen Osram-Aktien und der US-Steuerreform. Die Jahresziele bestätigte Siemens. Sehr starke Auftragseingänge deuten auf deutliches Wachstum in der Zukunft hin.

Gerry Weber erneut mit geringerem Umsatz und Gewinn

Die Gerry Weber International AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz- und Gewinnrückgang der vergangenen zwei Jahre fortgesetzt. Wegen Investitionen und Belastungen aus Filialschließungen sank der operative Gewinn (EBIT) des Modekonzerns um rund ein Viertel. Das Ergebnis erreichte nur das untere Ende des Zielkorridors.

