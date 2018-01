Berlin (ots) - Ehemalige Netflix-HR-Managerin ermutigt jeden, die Karriere in die eigenen Hände zu nehmen und sich der eigenen Macht bewusst zu sein



Berlin, 31. Januar 2018 - Frustierte Mitarbeiter haben sich die meisten Großunternehmen selbst zuzuschreiben. Zu diesem Schluss kommt die ehemalige Netflix-HR-Managerin und Beraterin in Sachen High-Performance-Kultur in Unternehmen. Im Interview mit dem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 1/2018, EVT 1. Februar) sagte McCord: "Was die meisten Mitarbeiter von großen Unternehmen frustiert, hat fast nie etwas mit ihrer Arbeit an sich zu tun, sondern mit dem Um-Erlaubnis-Bitten." Das führe bei vielen dazu, dass sie sich einfach dumm vorkommen.



Die vielfach eingesetzte Personalstrategie des Empowerment bringt McCord in Rage. "Es macht mich wütend, dass alle denken, wir müssen unsere Mitarbeiter empowern." Vielmehr sollte den Leuten gleich zu Beginn ihrer Karriere vermittelt werden, dass sie die Power darüber haben, wo und für wen sie arbeiten. Jeder entscheidet selbst über seine Karriere und nicht das Unternehmen. Sie ermutigt jeden, sich der eigenen Macht bewusst zu sein: "Sei Dir bewusst, wer du bist und was du wert bist, und mach dir das zunutze." Ihr sei es gerade jetzt zum Revival der Frauenbewegung wichtig, diese Botschaft zu vermitteln.



OTS: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100710.rss2



Pressekontakt: Joachim Haack Kommunikation BUSINESS PUNK / CAPITAL / FOOD c/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0, E-Mail: presse@publikom.com www.business-punk.com