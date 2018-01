Nach dem das neue Tageshoch mit dem frühen Handel über 109,00 gebildet wurde, zog sich der USD/JPY in die Mitte seiner Tagesrange in den Bereich der 108,80 zurück. USD/JPY Fokus auf US Daten Das Paar bewegt sich in dieser Woche am unteren Ende seiner jüngsten Range in der Nähe des 4-Monatstief, welches in der Mitte der 108,00 liegt, da der Verkaufsdruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...