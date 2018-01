(Klargestellt wird in der Meldung vom Dienstagabend der Grund für die Untersuchung im ersten Absatz.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Behörden prüfen laut einem Medienbericht Apple auf mögliche Verstöße gegen Wertpapierhandelsgesetze. Beim amerikanischen Justizministerium sowie der Börsenaufsicht SEC liefen derzeit entsprechende Untersuchungen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend mit Bezug auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Dabei geht es um das jüngste Bekanntwerden von Software-Updates, mit denen Apple ältere iPhone-Geräte verlangsamt hatte. Die Frage ist demnach, ob Apple seine Investoren getäuscht hat.

Die Regierung habe von Apple Informationen verlangt, hieß es weiter. Die Untersuchung stehe aber noch am Anfang und es sei zu früh, um absehen zu können, ob die Behörden tatsächlich Maßnahmen in der Sache ergreifen werden. Ein Sprecher der SEC wollte den Bericht laut Bloomberg nicht kommentieren und eine Sprecherin von Apple war kurzfristig nicht für eine Stellungsnahme zu erreichen. Am Aktienmarkt gab es bei den Apple-Papieren keine nennenswerte Reaktion auf den Bericht./tos/tih/das/tav

ISIN US0378331005

AXC0222 2018-01-31/13:59