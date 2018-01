FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall zeigt sich von den Klagen der Arbeitgeber gegen die Tagesstreiks in der Metall-und Elektroindustrie unbeeindruckt. "Die IG Metall lässt sich durch juristische Nebelkerzen nicht abschrecken. Wir führen unsere ganztägigen Warnstreiks durch - jetzt erst recht", sagte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, am Mittwoch in Frankfurt.

Verschiedene regionale Arbeitgeberverbände haben die Gewerkschaft bei den Arbeitsgerichten auf Schadenersatz verklagt, weil sie die Forderung nach Lohnausgleichszahlungen für bestimmte Beschäftigtengruppen für nicht rechtmäßig halten. Mit einem illegalen Streikziel wäre der gesamte Arbeitskampf illegal und die Gewerkschaft müsse für die Schäden gerade stehen, lautet ihre Argumentation. Mit ihren Grundsatz-Klagen wollen die Verbände den Weg bereiten für die weit höheren finanziellen Ansprüche der bestreikten Unternehmen.

Die Forderung der IG Metall sei zweifelsfrei rechtmäßig, sagte hingegen Hofmann. "Juristisch ist diese Tarifrunde nicht zu lösen. Mit ihrer Klage gießen die Arbeitgeber weiter Öl ins Feuer und verschulden so eine weitere Eskalation des Konflikts." Man betrachte die Klagen als Angriff auf die Grundrechte aller Beschäftigten in Deutschland./ceb/DP/tos

