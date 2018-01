DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt wie erwartet auf 1,3 Prozent

Der Inflationsdruck im Euroraum hat sich im Januar wie erwartet entwickelt. Während die Gesamtinflation etwas sank, legte die so genannte Kerninflation zu. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,3 (Dezember: 1,4) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 1,3 Prozent Inflation prognostiziert. Ohne die Berücksichtigung von Energie- und Nahrungsmittel-, Alkohol- und Tabakpreisen stiegen die Preise um 1,0 (0,9) Prozent. Auch das hatten die Ökonomen erwartet.

Eurozone-Arbeitslosenquote im Dezember wie erwartet unverändert

Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Dezember wie erwartet unverändert geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat lag die Arbeitslosenquote wie schon im November bei 8,7 Prozent, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte auch so prognostiziert hatten. Niedriger war die Arbeitslosigkeit zuletzt 2009 gewesen. In der EU-28 lag die Arbeitslosenquote bei 7,3 Prozent.

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt im Januar weniger als üblich

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Januar günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekannt gab, stieg die Arbeitslosenzahl zwar um 185.000 Personen. Der Anstieg war aber geringer als für die Jahreszeit üblich, die saisonbereinigte Arbeitslosenquote fiel auf ein Allzeittief. Unter Herausrechnung saisonaler Einflüsse sank die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 25.000. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 16.000 Personen erwartet.

Inflation in Spanien etwas schwächer als erwartet

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im Januar etwas deutlicher als erwartet verringert. Nach Mitteilung der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 0,7 (Vormonat: 1,2) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Teuerungsrate von 0,8 Prozent prognostiziert.

Österreichs BIP-Wachstum schwächt sich Ende 2017 etwas ab

Das Wirtschaftswachstum in Österreich hat sich Ende 2017 etwas abgeschwächt. Nach Mitteilung des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent. Im dritten Quartal waren es 0,8 Prozent gewesen. Für das gesamte Jahr 2017 meldeten die Statistiker 2,9 Prozent Wirtschaftswachstum.

DIW-Konjunkturbarometer auf höchstem Stand seit sieben Jahren

Zum Jahresauftakt ist das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert. Der Indexstand für das erste Quartal betrug demnach 118 Punkte, knapp 4 Punkte mehr als im Schlussquartal 2017, wie das DIW Berlin am Mittwoch mitteilte.

Commerzbank: Euroraum-Teuerung im Sommer über 2 Prozent

Die Commerzbank rechnet damit, dass die Inflation im Euroraum nach ihrem Rückgang auf 1,3 Prozent im Januar ihren Tiefpunkt gesehen hat. "Selbst wenn der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent wie von uns erwartet im Jahresverlauf wieder in Richtung 60 US-Dollar sinkt, wird die Inflationsrate im Sommer zeitweise auf über 2 Prozent klettern", schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar. Allerdings wird die Kerninflation nach seiner Einschätzung weiterhin um die Marke von 1 Prozent pendeln, was die Europäische Zentralbank "kaum zufrieden stellen dürfte".

VP Bank: EZB-Zinserhöhung in weiter Ferne

Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt nach Aussage der liechtensteinischen VP Bank in weiter Ferne. Chefvolkswirt Thomas Gitzel schreibt in einem Kommentar zum Rückgang der Euroraum-Inflation auf 1,3 (zuvor: 1,4) Prozent. "Das heute veröffentlichte Datenmaterial zur Inflationsentwicklung zeigt das ganze Dilemma der EZB, von Inflationsanstieg kann keine Rede sein." Zwar sei die Kerninflationsrate leicht (auf 1,0 von 0,9 Prozent) gestiegen, doch seien die Zielvorgaben der EZB noch weit entfernt. "Die EZB wird wohl ihre Anleihekäufe spätestens zum Jahresende 2018 einstellen, das war es dann aber vorläufig", schreibt Gitzel.

Lampe: Anstieg Eurozone-Kernteuerung kein neuer Trend

Das Bankhaus Lampe sieht hinter dem Anstieg der Eurozone-Kernteuerung im Januar auf 1,0 (zuvor: 0,9) Prozent keinen Trend hin zu einem höheren grundlegenden Preisdruck. "Diese Rate schwankt seit Monaten um die Marke von 1 Prozent, einen deutlichen Anstieg wird es ohne eine Beschleunigung des Lohnwachstums aber nicht geben", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

BoJ lässt Volumen von Anleihekäufen im Februar unverändert

Die Bank of Japan (BoJ) will das Volumen der Ankäufe von Staatsanleihen (JGB) und T-Bills im Februar unverändert lassen. Das teilte die BoJ am Morgen mit. An den Finanzmärkten wird die Ankaufpolitik der BoJ mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgt, nachdem die BoJ zuletzt auf Tagesbasis weniger als geplant gekauft hatte. Das hatte zu Spekulationen über eine geplante Straffung der Geldpolitik geführt.

EZB teilt bei Dollar-Tender 39 Mio US-Dollar zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 39 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 672 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,93 (zuvor: 1,91) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Metallarbeitgeber reichen Klage gegen IG Metall ein

Die regionalen Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie in Bayern, Berlin, Brandenburg und Sachsen haben Klage gegen die IG Metall eingereicht. Sie fordern Unterlassung und Schadensersatz wegen der 24-Stunden-Warnstreiks, wie sie am Mittwoch mitteilten. Ein Gesamtmetall-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Wir gehen davon aus, dass die restlichen Verbände im Laufe des Tages bundesweit ihre Klagen einreichen".

Metallarbeitgeber in NRW erheben schwere Vorwürfe gegen IG Metall

Nach dem Beginn der ersten 24-Stunden-Streiks in der Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen schwere Vorwürfe gegen die IG Metall erhoben. "Für eine derartige Eskalation habe ich kein Verständnis", erklärte am Mittwoch der Hauptgeschäftsführer des Metall-Verbands in NRW, Luitwin Mallmann. Die Streiks seien "scheinbar von langer Hand vorbereitet" - die Gewerkschaft habe von vornherein eine Lösung des Tarifstreits nur nach verschärften Arbeitskampfmaßnahmen angestrebt.

DIW macht Druck auf Koalitionsverhandlungen

Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben Union und SPD vorgeworfen, den "großen Reformbedarf in Deutschland" nur unzureichend erkannt zu haben. In wichtigen Bereichen wie Steuerpolitik, Bildung und Energie müsse die zukünftige große Koalition deutlich ambitionierter sein, erklärte das DIW Berlin am Mittwoch in Berlin.

AfD-Mann Boehringer leitet nach Streit Haushaltsausschuss

Der wegen umstrittener Meinungsäußerungen in die Kritik geratene AfD-Politiker Peter Boehringer ist in einem historisch ziemlich einmaligen Vorgang zum Vorsitzenden des Haushalts-Ausschusses im Bundestag gewählt worden. Boehringer bekam lediglich die Stimmen seiner Partei und die der FDP. Union, SPD und Grüne enthielten sich, die Linke stimmte mit Nein, wie der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg am Mittwoch nach der Sitzung erklärte. Üblicherweise wird ein Ausschussvorsitzender lediglich ernannt.

Britische Premierministerin weist Kritik an Strategie für den EU-Austritt zurück

Die britische Premierministerin Theresa May hat Kritik an ihrem Führungsstil und der Brexit-Strategie ihrer Regierung scharf zurückgewiesen. Sie sein "kein Drückeberger" und habe "eine langfristige Aufgabe" zu erfüllen, sagte May am Mittwoch bei einem Besuch in China vor mitreisenden Journalisten. "Ich diene in erster Linie meinem Land und meiner Partei", fügte sie mit Blick auf Kritik aus den Reihen ihrer konservativen Tories hinzu.

EU wirbt bei Nahost-Treffen für Zwei-Staaten-Lösung und Dialog mit den USA

Die USA bleiben für die EU trotz der einseitigen Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels für eine Lösung im Nahost-Konflikt unverzichtbar. Jeder erkenne an, dass die Vereinigten Staaten "unentbehrlich" für Erfolge im Friedensprozess zwischen Israel und die Palästinenser seien, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch in Brüssel. Umgekehrt müsse die US-Regierung "verstehen, dass es alleine schwer wird, irgendetwas zu erreichen".

Gabriel in Jerusalem mit Netanjahu zusammengetroffen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist am Mittwoch in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Netanjahu, der auch israelischer Außenminister ist, empfing Gabriel in seinem Amtssitz. Der deutsche Außenminister war am frühen Morgen in Israel eingetroffen.

Gabriel trifft Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist am Mittwoch in Ramallah mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammengetroffen. Bei dem Gespräch sollte es um die Lage im Nahen Osten und den Stand des seit langem auf Eis liegenden Nahost-Friedensprozesses gehen. Zuvor war Gabriel in Jerusalem von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu empfangen worden.

Trump warnt vor nuklearer Bedrohung aus Nordkorea

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

US-Präsident Donald Trump hat seiner ersten Rede zur Lage der Nation vor der nuklearen Bedrohung durch Nordkorea gewarnt. Nordkoreas Streben nach Nuklearraketen könne "schon sehr bald unsere Heimat bedrohen", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. In Nordkorea veröffentlichte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA fast zeitgleich ein Bericht zur Menschenrechtslage in den USA.

Gewerkschaft GEW warnt vor "dramatischem Lehrermangel" an Grundschulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat vor einem "dramatischen Lehrermangel" an deutschen Grundschulen gewarnt. Bundesweit seien 2000 Stellen nicht besetzt, erklärte sie am Mittwoch in Frankfurt am Main mit Blick auf eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung, die von verschärften Personalengpässen an Grundschulen bis 2025 ausgeht. Die Bildungsministerien der Länder müssten "zusätzliche Quer- und Seiteneinsteiger werben".

Kultusministerin Eisenmann kritisiert Bertelsmann-Studie zu Lehrermangel

Die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat die von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Prognosen zum Lehrermangel an Grundschulen scharf kritisiert. Die Studie biete "wenig Neues und manch Falsches", erklärte Eisenmann am Mittwoch in Stuttgart. Es sei "schon bemerkenswert, wie Bertelsmann wieder einmal versucht, die Politik unter Druck zu setzen".

Brot für die Welt beklagt zunehmende Einschränkungen von Bürgerrechten

Die Hilfsorganisation Brot für die Welt hat sich alarmiert über Einschränkungen von Bürger- und Freiheitsrechten in der Welt geäußert. 173 Staaten behinderten in unterschiedlichem Ausmaß die Arbeit von Menschenrechtlern, Journalisten und politischen Aktivisten oder beschnitten brutal die Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Bürger, warnte sie am Mittwoch in ihrem Report zur weltweiten Lage der Zivilgesellschaft. Dies schade nicht zuletzt auch der Entwicklung.

Bundesweite Razzia der Bundespolizei wegen Flüchtlings-Schleusungen in Lkw

Die Bundespolizei ist am Mittwoch mit einer bundesweiten Razzia gegen eine Bande von Schleusern vorgegangen, die illegale Migranten hauptsächlich in Lastwagen transportierte. Bei den noch laufenden Maßnahmen seien drei Haftbefehle vollstreckt und sieben Wohnungen und Geschäftsräume in den Bundesländern Berlin, Sachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna mit.

Verbände kritisieren Einigung von Union und SPD zur Pflege

Pflegeverbände haben die Einigung von Union und SPD auf Verbesserungen in der Pflege als nicht weitreichend genug kritisiert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband begrüßte am Mittwoch zwar die Verständigung auf die Einführung flächendeckender Tarifverträge, doch müsse dies auch auf die häusliche Krankenpflege ausgeweitet werden. Die angekündigten 8.000 neuen Stellen in der Pflege dürften nur ein Einstieg sein. Mittelfristig würden rund 100.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht.

Studie sieht Fortschritte im weltweiten Kampf gegen Krebserkrankungen

Die Überlebenschancen bei einer Krebserkrankung haben sich weltweit verbessert. Allerdings gibt es zwischen einzelnen Ländern große Unterschiede, wie eine in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie ergab. So haben sich die Aussichten für Krebspatienten vor allem in Nordamerika, Europa und Ostasien verbessert. Einige Krebsarten bleiben allerdings überall auf der Welt schwer zu behandeln.

Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Nordosten Afghanistans

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwoch den Nordosten Afghanistans erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,1, sein Zentrum lag nahe der Grenze zu Tadschikistan im Hindukusch-Gebirge in einer Tiefe von 191 Kilometern. Die Erschütterungen waren auch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad und in der indischen Hauptstadt Neu Delhi zu spüren.

USA

MBA Market Index Woche per 26. Jan -2,6% auf 413,4 (Vorwoche: 424,4)

MBA Purchase Index Woche per 26. Jan -3,4% auf 255,5 (Vorwoche: 264,4)

MBA Refinance Index Woche per 26. Jan -2,9% auf 1.288,0 (Vorwoche: 1.325,8)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.