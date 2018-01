Bereits schnell nach der Vorstellung der ersten Incircuit- und Funktions-Testsysteme im Jahr 1979 mussten Maßnahmen ergriffen werden, um ein unerlaubtes bewusstes oder auch unbewusstes Ändern/Manipulieren von Prüfprogrammen zu unterbinden. In den 80er und 90er Jahren hat ein Schlüsselschalter das Ändern/Editieren von Prüfprogrammen durch Unbefugte noch verhindert. Nur wer den Schlüssel hatte, konnte das Prüfprogramm ändern und abspeichern. Reinhardt System- und Messelectronic entwickelt und produziert automatische Incircuit- und Funktionstestsysteme, die bei den Kunden in der Elektronikentwicklung zunehmend auch entwicklungsbegleitend eingesetzt werden. So war es die Intention des Unternehmens, eine Incircuit- und Funktions-Testsystem-Software zu entwickeln, die es einem Elektroniker mit Reparaturerfahrung ermöglicht, ein Prüfprogramm zu erstellen und keine Programmiersprachen voraussetzt. Das hätte aber den Nachteil, dass das Prüfprogramm auch von unbedarften Anwendern leicht geändert werden kann. Die neue R.U.M. Anwender-Verwaltung ermöglicht es nun viele Anwender anzulegen, mit Vorname, Name und auch einer Anwendungsidentität. Zudem werden beim Anlegen der Anwender natürlich auch eindeutige Kennworte vergeben. Danach können verschiedenste Gruppen angelegt werden, wie Entwickler, Tester, Servicepersonal usw. sowie welche Berechtigung welcher Bediener hat. So darf ein Entwickler beispielsweise ein Testprogramm laden und ausführen, Testsystemeinstellungen ändern, die Anwenderverwaltung darf er aber nicht ausführen, das darf etwa nur der Administrator. Es ist ihm auch erlaubt, ein Prüfprogramm zu erstellen oder nachträglich zu ändern ...

