Die britische Investmentbank Barclays hat die Akltie des Softwareherstellers SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Walldorfer seien angesichts der Bedenken, dass S/4HANA Cloud das Kerngeschäft kannibalisieren könnte, erneut in der Defensive, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er äußerte sich aber optimistisch und rechnet mit einem Umsatzwachstum bei steigenden Margen./ag/gl Datum der Analyse: 30.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0076 2018-01-31/14:02

ISIN: DE0007164600