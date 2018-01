Berlin - Die Bundesregierung sollte die ausgesprochen gute Wirtschaftsentwicklung nutzen, um die staatlichen Schulden weiter zu verringern, so der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in seinem aktuellen Konjunkturbericht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: "Das in den Sondierungsgesprächen festgehaltene Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ist nicht ehrgeizig genug", mahnt BVR-Vorstand Dr.

Den vollständigen Artikel lesen ...