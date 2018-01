Sigma Systems, der weltweite Marktführer im Bereich katalogbasierte Softwarelösungen, gab heute die Ernennung von Steve Pozzobon zum Vice President of Sales für Nordamerika bekannt.

Steve war vor seiner Ernennung zum Senior Vice President of Sales für Nord- und Südamerika bei Openet Software tätig, einem Anbieter von B/OSS- und Smart-Data-Managementlösungen. Davor hatte er während seiner elfjährigen Tätigkeit für Cisco Systems verschiedene Funktionen inne und arbeitete mit Tier-1-Kommunikationsanbietern zusammen. Insgesamt war Steve über 25 Jahre in der Kommunikationsbranche tätig.

"Das Geschäft von Sigma expandiert global und verzeichnet weiterhin ein starkes Marktwachstum in Nordamerika. Steve verfügt über umfassende Erfahrungen mit B/OSS in der Kommunikationsbranche und ist optimal positioniert, um unseren Kundenstamm zu unterstützen und unser Wachstum auf diesem wichtigen Markt voranzutreiben. Ich freue mich, Steve im Sigma-Team begrüßen zu dürfen", kommentierte Simon Muderack, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Sigma Systems.

Steve Pozzobon fügte hinzu: "Schwerpunkt in meiner beruflichen Laufbahn war es, Anbieter von Kommunikationsdiensten dabei zu unterstützen, messbare Ergebnisse zu erzielen und ihr Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern zu stärken. Dabei hatte ich die Ehre, außergewöhnliche Teams zu leiten und zu inspirieren. Sigma genießt einen ausgezeichneten Ruf für seine preisgekrönte katalogbasierte Software, die Anbietern von Kommunikationsdiensten, Smart Cities, IoT-Unternehmen und High-Tech-Unternehmen den Weg zur Digitalisierung ermöglicht. Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei Sigma und die Möglichkeit, den stabilen Wachstumskurs des Unternehmens fortzuschreiben."

Über Sigma Systems

Sigma Systems ist der führende Anbieter von katalogbasierten Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Unternehmen. Sigma liefert seine preisgekrönten Produkte an über 80 Kunden in 40 Ländern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte. Sigma vertritt eine agile Methode für die Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden. Sigma betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien-Pazifik. Das Unternehmen arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

