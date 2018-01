NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 8,10 auf 9,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Fluggesellschaft habe die Nettoverschuldung abgebaut, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hohe Treibstoffpreise sprächen jedoch gegen die Aktie, zumal hohe Vorjahreswerte bei der Rendite und der Auslastung Steigerungen im laufenden Jahr erschwerten./bek/ajx

Datum der Analyse: 31.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000031122

AXC0229 2018-01-31/14:05