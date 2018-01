Vor dem Hintergrund des Brexits will die britische Premierministerin May die Wirtschaftskooperation mit China ankurbeln. Aber strittigen Themen will sie in Peking dennoch nicht aus dem Weg gehen. Ein Balanceakt.

Als Reaktion auf den geplanten Brexit will die britische Premierministerin Theresa May den Handel mit China vertiefen. Es gebe "?vieles, was im Handelsbereich gemacht werden kann"?, sagte May am Mittwoch bei einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Li Keqiang in Peking. May wolle ihren Aufenthalt in China nutzen, um zu diskutieren, wie die "?goldene Ära und die globale strategische Partnerschaft"? beider Staaten ausgebaut werden könne. Beide Seiten unterzeichneten Wirtschaftsabkommen in Bereichen wie Luftfahrt, Finanzen und im Gesundheitssektor.

Vor ihrem Treffen mit Li Keqiang machte May jedoch auch deutlich, dass es ihr nicht ausschließlich darum gehe, um chinesische Investitionen zu werben. Sie wolle für faireren Wettbewerb eintreten. Auch Menschenrechtsfragen sowie die Lage in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong, wo Peking einen härteren Kurs gegen demokratische Aktivisten fährt, stünden auf der Agenda.

"Wir glauben, dass die Zukunft Hongkongs, ...

