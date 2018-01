Unterföhring (ots) -



- "Sky Cinema Western" von 9. bis 18. März - Außergewöhnliche Western-Filme der letzten 80 Jahre rund um die Uhr - Von Klassikern wie "12 Uhr mittags" und "Rio Grande" über "Winnetou" Teil I bis III bis zu aktuellen Hits wie "Todeszug nach Yuma", "In a Valley of Violence" und "Die glorreichen Sieben" - Das meiste Programm von "Sky Cinema Western" auch zeitlich flexibel auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar



Yee-haw! Sky erobert den wilden Westen. Mit 53 Genre-Hits rund um die Uhr auf einem eigenen Sender von 9. bis 18. März. Siedler treffen auf Indianer, Sheriffs jagen brutale Outlaws und aufrechte Revolverhelden kämpfen gegen fiese Unterdrücker. Mit Stars wie John Wayne, James Stewart, Gary Cooper, Pierre Brice, Christian Bale und Russell Crowe in legendären Auftritten.



Die Hits von "Sky Cinema Western"



Ganze 81 Jahre liegen zwischen dem 1935 produzierten "Westwärts", in dem der junge John Wayne seine getöteten Eltern rächen will, und dem Remake von "Die glorreichen Sieben" aus dem Jahr 2016 mit den Superstars Denzel Washington und Chris Pratt im Kampf gegen einen skrupellosen Geschäftsmann. Beide Filme gehören zum starken Aufgebot von "Sky Cinema Western". Überhaupt John Wayne: Mit "Der schwarze Reiter", "Die Gewaltigen", "Alamo" und John Fords Meisterwerken "Bis zum letzten Mann", "Der Teufelshauptmann" und "Rio Grande" sind absolute Meilensteine mit dem berühmtesten Western-Schauspieler aller Zeiten mit dabei. Auch Robert Aldrichs "Vera Cruz" mit Gary Cooper und Burt Lancaster in einem gefährlichen Abenteuer in Mexiko, Anthony Manns "Meuterei am Schlangenfluß", in dem James Stewart im Alleingang eine Goldgräbersiedlung retten will, und Fred Zinnemanns "12 Uhr mittags" gehören zu den großen Western-Filmen, die allesamt auf "Sky Cinema Western" zu sehen sein werden.



Enorm abwechslungsreich zeigen sich auch die jüngeren Filme von "Sky Cinema Western": Herrlich witzig etwa die Western-Komödie "Maverick - Den Colt am Gürtel, ein As im Ärmel" von 1994 mit Mel Gibson und Jodie Foster als Poker-Spieler in Nöten. Knallhart kämpfen dagegen John Travolta und Ethan Hawke in "In a Valley of Violence" gegeneinander - der erste Auftritt der Stars überhaupt in einem Western-Film. Und James Mangolds "Todeszug nach Yuma" gilt längst als moderner Klassiker des Genres. Christian Bale muss hier Outlaw Russell Crowe zu einem Zug bringen - durch heftigen Kugelhagel versteht sich.



Unter den 53 Filmen von "Sky Cinema Western" sind auch die Karl-May-Verfilmungen "Winnetou" Teil I bis III, sowie berühmte Italo-Western wie "Leichen pflasterten seinen Weg" mit Klaus Kinski und "Zwei Companeros" mit Franco Nero.



"Sky Cinema Western" läuft von 9. bis 18. März und ersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Nostalgie. Auch auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket sind die meisten Western-Hits zeitlich flexibel abrufbar.



