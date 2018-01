Winterthur - Rieter hat 2017 deutlich mehr Bestellungen an Land gezogen als im Vorjahr und dank einer Übernahme auch etwas mehr Umsatz erzielt. Analysten zeigen sich erfreut, wie gut sich der Spinnereimaschinen-Hersteller inzwischen von der Marktflaute erholt hat. Die Angaben zur Profitabilität wurden vom Management präzisiert.

Die Nachfrage nach Rieter-Maschinen zieht von Quartal zu Quartal etwas stärker an. Für das Gesamtjahr 2017 wies der Winterthurer Konzern am Mittwoch nun einen 16% höheren Bestellungseingang von 1,05 Mrd CHF aus. Und selbst ohne die Übernahme von SSM Textilmaschinen, die per Mitte Jahr erfolgte, wäre ein Plus von 11% erreicht worden.

Die im ersten Halbjahr eingesetzte Belebung des Geschäfts habe sich im zweiten Semester fortgesetzt, schrieb das Management dazu. Für Analysten war das Ausmass der Verbesserung eine erfreuliche Überraschung, vor allem die Fortschritte im besonders zyklischen Neumaschinensegment. Prompt legte die Rieter-Aktie am Mittwoch zu (13.50 Uhr: +2,2%), während der Gesamtmarkt nur leicht im Plus notierte.

Usbekisatn, Bangladesch, Indonesien

Alle Geschäftsbereiche steigerten sich beim Bestellungseingang zweistellig. Das Neumaschinensegment ...

