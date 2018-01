Unterföhring (ots) - Am 22. Februar 2018 veröffentlicht die ProSiebenSat.1 Media SE die Zahlen zum Geschäftsjahr 2017. Aus diesem Anlass findet ab 11.30 Uhr die Bilanz-Pressekonferenz mit CEO Thomas Ebeling, CFO Dr. Jan Kemper sowie Conrad Albert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und General Counsel, statt. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte bis zum 12. Februar 2018 unter Presseinformation@ProSiebenSat1.com an uns.



Auf der Website www.prosiebensat1.com finden Sie am 22. Februar 2018 ab 8.00 Uhr alle relevanten Informationen zum Geschäftsverlauf 2017. Zudem stellt das Unternehmen auf der Website ab 11.30 Uhr einen Live-Stream der Bilanz-Pressekonferenz zur Verfügung. Ab 26. Februar 2018 können Sie unter www.prosiebensat1.com die Konferenz auch als Webcast abrufen.



OTS: ProSiebenSat.1 Media SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21767 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21767.rss2 ISIN: DE0007771172



Pressekontakt: Stefanie Rupp-Menedetter Konzernsprecherin, Leiterin Kommunikation Unternehmen & Finanzen Tel. +49 [89] 95 07-2598 E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com



Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com Twitter: @P7S1Group