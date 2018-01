Die GroKo-Unterhändler nehmen sich die Themen Rente, Pflege und Gesundheit vor. Vor allem Mitarbeiter in Krankenhäusern und Altenheimen sollen bessergestellt werden - mit einem flächendeckenden Tarifvertrag.

Große Durchbrüche bei Konfliktthemen hat es bisher bei den Koalitionsverhandlungen von SPD und Union nicht gegeben. Das gilt auch für die wichtigen Themen Rente, Pflege und Gesundheit. Für alle drei Bereiche zeichnet sich lediglich ab, dass man sich nun quasi endgültig auf das verständigen wird, was bereits bei den Sondierungsverhandlungen beschlossen worden ist.

So teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute zum Thema Pflege eigentlich nur Altbekanntes mit. Ziel ist es demnach, die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen in der Krankenhaus- und Altenpflege zu verbessern. Gelingen soll das unter anderem dadurch, dass für die Pflege in Zukunft flächendeckend Tarifverträge zur Anwendung kommen. Die Krankenhäuser sollen verpflichtet werden, die jährlichen Tariferhöhungen für das Pflegepersonal voll gegenzufinanzieren. Bislang gilt das nur für den halben Erhöhungssatz. Allerdings müssen die Kliniken nachweisen, dass sie ihre Mitarbeiter auch nach Tarif bezahlen. Das machen viele vor allem private Klinikketten bisher nicht.

In der medizinischen Behandlungspflege soll es quasi als Sofortprogramm 8.000 neue Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen geben. Das hört sich jedoch nach mehr an, als es tatsächlich ist. Denn die Einigung in der Pflege ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. "Das sogenannte Sofortprogramm mit 8.000 zusätzlichen Altenpflegekräften bedeutet weniger als eine zusätzliche Fachkraft pro Pflegeheim - und das auf Kosten der Heimbewohner, die die medizinische Behandlungspflege überwiegend selbst aufbringen müssen", kritisierte denn auch die Pflegeexpertin der Grünen, Kordula Schulz-Asche. "Das ist unverantwortlich und zeigt, dass die Verhandler der GroKo den Pflegenotstand nicht verstanden haben." Die Vorschläge der Grünen sähen insgesamt 50.000 zusätzliche Stellen im Krankenhaus und in der Altenpflege ...

