Eine missglückte Werbekampagne und der zunehmende Onlinehandel machen dem schwedischen Moderiesen H&M zu schaffen. Der Gewinn geht deutlich zurück. Nun will der Chef die dringend benötigte Trendwende einleiten.

Die schlechten Nachrichten für den schwedischen Moderiesen H&M reißen nicht ab: Nach einer umstrittenen Werbekampagne und den darauf folgenden Rassismus-Vorwürfen kämpft der Konzern nun mit einem Kundenschwund. "2017 war eine Enttäuschung", gab H&M-Chef Karl-Johan Persson unumwunden zu, als er am Mittwoch in Stockholm die Zahlen für das vierte Quartal präsentierte. 4,9 Milliarden Kronen (500 Millionen Euro) betrug der Vorsteuergewinn, ein Drittel weniger als noch im Vorjahresquartal. "Wir haben im vierten Quartal einige Fehler begangen", so Persson.

Zu diesen Fehlern zählte nicht nur eine völlig missglückte Werbekampagne mit einem schwarzen Jungen, der einen Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Coolest Monkey in the Jungle" trug. Der Konzern sah sich massiven Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Da half auch nichts, dass der beworbene Pulli sofort aus dem Programm genommen wurde und sich H&M öffentlich entschuldigte. Der Schaden war geschehen, und Prominente wie der US-Sänger The Weeknd kündigten ihre Zusammenarbeit mit H&M auf. Doch auch abgesehen von dem Werbe-Debakel lief es nicht rund. "In unserem Sortiment gab es einige Fehler", erklärte Persson.

Vor allem macht dem nach der spanischen Inditex-Gruppe (Zara, Massimo Duti) zweitgrößten Modehändler der Welt ein verändertes Kaufverhalten der Kunden zu schaffen. Die zumeist jugendlichen Käufer bevorzugen Online-Shopping. "Der Trend geht in der Modebranche zum Online-Handel", sagt ein Analyst, der H&M seit Jahren beobachtet. "Und in diesem Bereich haben sie Defizite." Tatsächlich hat sich der Konzern erst recht spät dazu durchgerungen, stärker auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...