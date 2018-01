Den Hinweis "Einkaufsmöglichkeit fußläufig erreichbar" liest man in Wohnungsanzeigen häufig. Aldi Nord macht das zum Prinzip. Das Unternehmen will Discounter und Wohneinheiten künftig in einem Gebäude unterbringen.

Der Discounter Aldi Nord will in Berlin rund 2000 Wohnungen bauen. Das kündigte die Handelskette am Mittwoch an. "Das ist die Idee: Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...